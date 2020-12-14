拜登內閣提名沒新意 進步派失望 民權領袖也不滿

總統當選人拜登 的白宮與內閣提名人選大多為老同事、老部屬，不僅讓民主黨 進步派人士感到氣餒，也惹惱民權領袖和年輕的社運人士，他們擔心拜登將只提供少數族裔低階工作，而讓前總統歐巴馬政府時代的人馬居要職。

拜登的內閣人選讓諸多國會山莊的盟友感到不滿，他們認為僅參考同黨意見已不足夠，但拜登需要大量具影響力的同黨參議員，才能讓所有人事任命案順利通關。

佛蒙特州聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)等民主黨進步派人士表示，他們「還沒看到」拜登對進步派人士展現勝選能量致敬的舉措，要求拜登陣營提名更多進步派人士加入。

拜登競選期間，許多左派人士為拜登違勢或竭力拉票，助拜登在大選中擊潰川普總統。

進步派人士希望在拜登勝選後獲得回報，迄今卻只感受到困惑和失望。

桑德斯告訴政治新聞網站Axios說：「進步派應當在拜登政府內獲得一些席次，重要的席次。我現在看到這些了嗎？沒有。」

桑德斯接著說：「我一直告訴拜登團隊，進步派運動占民主黨聯盟的35%到40%，少了這群人動員草根社運和進步派人士，拜登不可能當選。」

拜登的內閣人選有許多讓人跌破眼鏡之處，他提名愛阿華州前州長、曾擔任農業部長的維爾塞克(Tom Vilsack)回鍋出任農業部長。

拜登矢言讓他的內閣看起來「更美國」，卻挑了一位已經在該職位任職八年的白人男性，摒棄兩位條件很棒的女性，其中一位還是非裔 的俄亥俄州聯邦眾議員瑪西亞‧傅吉(Marcia Fudge)。

拜登推薦傅吉候任住房和城市發展部部長，但眾議員芭芭拉‧李(Barbara Lee)說，她「絕對肯定」她在農業方面的成就，「不用問拜登那群人如何挑人的算計和標準」。

拜登交接小組在挑人的過程，允許國會議員以高、中、低的優先順序，標記他們的人選、政策或計畫要求。

熟悉「非裔國會議員連線」(Congressional Black Caucus)相關討論內情的民主黨消息人士透露，小組成員分別被告知，他們的提議至少屬於「中等」優先。

然而，這對民主黨籍非裔聯邦眾議員克萊本(James Clyburn，南卡羅來納州)及推動傅吉擔綱要職的其他「非裔國會議員連線」成員而言並不夠。

德州聯邦眾議員希拉‧傑克森‧李(Sheila Jackson Lee)說：「拜登大可在每個這種重要的內閣職位中，挑選10位能幹的非裔。」

進步派也不滿意拜登提名非裔的奧斯丁(Lloyd Austin)候任國防部長，認為退役未滿七年中央司令部前司令不該空降國防部，且關切這項人事案無法獲得參院軍事委員會豁免。