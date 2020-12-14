曾是拜登對手 布塔朱吉成熱門運輸部長人選

據傳總統當選人拜登考慮任命前初選對手、印地安納州的前市長布塔朱吉為下任運輸部長。圖為兩人2019年佛州初選辯論上交鋒。 (美聯社)

在民主黨 初選時曾是拜登 對手的印第安納州南灣(South Bend)前任市長布塔朱吉(Pete Buttigieg)，如今傳出可能是拜登新政府的運輸部長人選。

有線電視新聞網(CNN)報導，多名知情人士指出，總統當選人拜登的組閣安排，如今布塔朱吉已成為最可能出任運輸部長的人選，對於布塔朱吉的從政生涯來說，將是從地方政府跨進聯邦部會的重要一步。

消息人士透露，拜登團隊對於運輸部長的人選仍在討論中，被納入考量名單的民主黨員包括芝加哥前任市長伊曼紐(Rahm Emanuel)、賈西提(Eric Garcetti)及羅德島州長雷蒙多(Gina Raimondo)。

布塔朱吉是民主黨內前途發展備受看好的政治新秀，拜登多次高度稱讚。之前媒體報導傳出，布塔朱吉可能出任美國 駐聯合國大使、美國駐中國大使、退伍軍人事務部長及商務部長等。拜登上周宣布，職業外交官湯瑪斯-葛林斐德(Linda Thomas-Greenfield)出任駐聯合國大使，歐巴馬任內的白宮幕僚長麥唐諾(Denis McDonough)擔任退伍軍人事務部長。

「國會亞太裔黨團」(Congressional Asian Pacific American Caucus，CAPAC)11日發布聲明，呼籲拜登將新內閣最後一個「部長層級」空缺，留給亞裔或太平洋島國族裔人士。

聲明指出，這可能是從柯林頓政府以來，第一次出現亞太裔人士完全被摒除在部會首長名單之外的狀況，如此情形「讓人無法接受」。

「國會亞太裔黨團」指出，拜登承諾要打造一個富有包容力的政府，反映美國的種族多元化，但若內閣無亞太裔部會首長，將對外界傳達錯誤訊息，暗示亞太裔人士並不值得受接納。

聲明中說：「我們已經看到，亞太裔被排除在重大政策討論之外，不論是新冠疫情對少數族裔社區的打擊、移民議題或種族不公等對話，我們都因為被定位成『少數族裔模範生』的刻板印象而遭到忽略。」