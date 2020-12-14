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「中國將成大贏家」 川普揚言否決國防預算案 兩黨跳腳

編譯陳韻涵／綜合13日電

川普總統13日揚言否決國防預算案，此案包含對抗中國的軍購預算和美軍加薪預算，但他未說明阻撓預算案的理由。

共和黨與民主黨議員表示，參院11日呈交給川普的預算案將對中國強硬且必須盡快成為法律。

但川普推文寫道：「我國國防預算的最大贏家是中國！我將反對！」 

參院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)表示，此案將力挫中方擴張的銳氣，參院第二把手熊恩(John Thune)和眾院軍事委員會成員蓋拉格(Mike Gallagher)等其他共和黨支持者紛紛推文表示，預算將抵禦中國的威脅。

參院軍事委員會高階民主黨成員李德(Jack Reed)說，川普的說法有誤。

「川普總統顯然沒有細讀法案，或不了解內容」；李德說：「裡面有許多比川普政府對中國還要強硬的兩黨條款。」

兩院至少三分之二的議員已表態，將投票推翻川普的否決，這樣法案就毋須經總統簽署就成為法律；川普曾多次否決法案但在法案回到參院後卡關，都沒有成功。

川普多次推文揚言推翻預算案，因為該法案要求軍方更改以邦聯領袖命名的基地。

國會已連續近60年通過「國防授權法案」(National Defense Authorization Act)，現行版本替軍人加薪3%，授權逾7400億元的軍方計畫與建設經費。

此案擴及國防部政策與鞏固軍方層級的決定、新武器系統、備戰演習、軍方人事政策等軍事目標，許多計畫會在法案通過後即刻生效，包括軍事建設。

就連極少與川普唱反調的麥康諾也呼籲盡速通過國會，稱這對國會持續維持60載的傳統而言很重要。

除了法案賦予軍方的預算和加薪，麥康諾表示，此案「將讓美軍準備好嚇退中國，並在印太地區站穩強勁立場」。

川普 預算 中國

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