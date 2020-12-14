富比世：美應提防中國大灣區搶半導體市場

中國正開發大灣區成為半導體、晶片的設計及製造重鎮，取代美國矽谷，至少能自製而不受美國廠所牽制。圖為中國一科技公司參加拉斯維加斯科技展。(路透)

晶片大廠英特爾執行長史旺(Bob Swan)日前致函總統當選人拜登表示，國家應制定戰略來保護半導體業，但「富比世 」(Forbes)網站13日指出，史旺未提醒拜登，要特別注意中國 正在開發大灣區，想成為半導體、晶片的設計及製造重鎮，取代美國 矽谷，至少能自製而不受美國廠所牽制。

富比世認為，中國是未來的競爭者，北京決策者打算10年內成為半導體及晶片生產的領頭羊，這一點意味著美國如果沒有國家戰略，來保護只算夠力的半導體業，那麼中國勢必叫美國吃到苦頭。富比世指出，史旺知道這一點，但他11月23日給拜登的函件只點到為止，原因在英特爾於大連市設有龐大工廠，想賣晶片給中國，挑明北京的意圖就撕破臉，弄壞關係。

富比世認為，美國要提防的只有一個地方，那便是中國的大灣區，因為中方的遊戲規則不一樣。據「半導體產業公會」(Semiconductor Industry Association)指出，美國在全球半導體產能只占12%，而亞洲產能則在八成以上。美國生產成本節節上升，而外國政府有補貼其「國家隊」，中國也那麼做，如此讓猶在大舉投資於國內生產的美國半導體公司處於劣勢。

史旺倒是提出警告，如果沒給美國跨國大公司足夠誘因，它們接下來會只在中國生產半導體及晶片。他給拜登函件說，美國的製造業戰略應包括政府投資於國內半導體業，如此才能確保美國公司對外公平競爭，領導下一代的創新科技；升級美國的數位基礎設施，不該局限於處理現今的科技，另應激勵國內廠商研發出未來科技。

富比世認為，中國大灣區計畫算是較新的現象，與深圳成立STAR科創板同一時間；STAR科創板有如美國那斯達克指數，只列新的科技公司，其中有些涉足晶片製造，而中方有源源不絕的現金，國營銀行坦白講就是注資給這些公司，盼望能培養出「獨角獸」。對龐大的中國國營銀行來說，投資於那些公司的風險，要比美國創投資本家做相同的事來得小。