BBC：港區國安法落地 加劇清算行動

香港警方最近頻頻抓捕政治人物及示威者。圖為羈押犯人的荔枝角收押所。(歐新社)

香港 近日的新聞均是圍繞各個政治人物及示威者，因為各種抗議事件相繼被警方拘捕、加控罪名、到法院提堂應訊和遭到判刑等，一些流亡海外者的銀行帳戶因涉及眾籌活動被警方以觸犯洗錢或詐騙罪名遭凍結。BBC分析認為，香港對待反對派人士的方式，與北京 對待異議人士的思路越趨相近，以法律作為武器達至「恐懼噤聲」，同時試圖堵截民主運動路上各種有可能籌集資金的途徑。

民主派和人權組織批評這是「政治打壓、秋後算帳、以言入罪」，令香港走向中共特色的威權統治，異議聲音被噤聲。過往香港以法治、司法獨立為傲，但有關案件的判決、量刑凖則以及是否批出保釋的決定，引發爭議，在港府表明香港並非「三權分立」的立場下，法律界亦面臨史無前例的壓力。

BBC指出，中國和香港政府支持港警「依法辦事」，認為「國安法」是有效壓制香港亂局的手段。親北京陣營給眾多身陷官非的被捕人士貼上「亂港分子」標籤，批評部分人「勾結外國勢力」，罪有應得，應予重判。在建立輿論的過程中，他們也把許多質疑警方執法以至反對政府政策的聲音，歸為「亂港」和「港獨」，希望嚴懲他們能為香港帶來和平穩定。

香港時事評論員劉銳紹對BBC分析稱，近期民主派再受大規模打壓主要有兩個原因，一是美國 政治上的亂局和身陷疫情，讓北京覺得在香港問題上更無制約和顧忌，二是北京認為，目前香港並未有落實「牢牢掌握全面管治權」的目標，當中包括司法系統，預料香港法律界會進一步受壓。

劉銳紹指出，北京崇尚「暴力、權力、財力」，並認為所有不穩定因素要扼殺在萌芽中，他認為近期當局的連串「狂追猛打」，就是出自這一心態，並指目的「不是要打倒敵人，而是要把敵人徹底埋葬」，意指不讓其有翻身的機會。

倫敦大學亞非學院博士候選人生黎恩灝對BBC表示，「國安法」加劇了清算的行動，擴大了警方的檢控範圍，讓他們執法從公眾活動，擴展至生活上的言行，這是會帶來震懾的效果。