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黎智英被控國安罪 以甲級重犯規格、上銬腰纏鐵鏈押送出庭

特派員李春╱香港報導
黎智英被加控一項「勾結外國或境外勢力危害國家安全」罪，12日上午8時許，黎智英被上手銬、腰纏鐵鏈，以甲級重犯規格押至法院開庭。（美聯社）
黎智英被加控一項「勾結外國或境外勢力危害國家安全」罪，12日上午8時許，黎智英被上手銬、腰纏鐵鏈，以甲級重犯規格押至法院開庭。（美聯社）

香港壹傳媒集團創辦人黎智英，被加控一項「勾結外國或境外勢力危害國家安全」罪，成為港版國安法下首位以此罪名被控者。12日他被以甲級重犯規格押至法院開庭，法院接納控方申請，押後到明年4月才再訊。香港法律界盛傳黎智英可能被「送中」審判及凍結財產。

黎智英早前被以旗下公司租金事宜控以欺詐罪，控方突然對他加控一項「勾結外國或境外勢力危害國家安全」罪，12日在西九龍裁判法院提堂。

黎智英被加控一項「勾結外國或境外勢力危害國家安全」罪，12日上午，黎智英被上手銬...
黎智英被加控一項「勾結外國或境外勢力危害國家安全」罪，12日上午，黎智英被上手銬、腰纏鐵鏈，以甲級重犯規格押上囚車。（美聯社）

黎智英被拘押在荔枝角收押所，12日上庭，當局以押送甲級重犯的最高規格，將其押送上庭，包括以俗稱「鐵甲威龍」的甲級重犯專用裝甲囚車押送，上一次當局出動「鐵甲威龍」，是2018年押送被國際刑警通緝的印度裔疑犯文子星。

黎智英還被鎖上手銬同時腰纏鐵鏈，這也是甲級重犯移送待遇。香港所謂甲級重犯，通常指判囚12年重刑的犯人，不過有些特別人物也用此規格，如之前被判刑的香港前特首曾蔭權，上庭也被腰纏鐵鏈。

審理黎智英案的法庭，嚴格安檢，禁止帶飲用水進入庭內，這在香港極為罕見。

當局的控罪指出，黎智英於今年7月1日至12月1日期間在香港，請求外國或境外機構、組織、人員實施對香港或中華人民共和國進行制裁、封鎖或採取其他敵對行動。

控方申請將案押後至明年4月16日再訊，以待警方進一步調查，證物包括由黎智英發布和參與的影片，即黎智英的推特帳戶中過千訊息和留言、相關的視訊、訪談等。

案件由港版國安法指定法官蘇惠德審理，控方由律政司高級助理刑事檢控專員周天行代表，黎智英則由資深大律師鄧樂勤代表。法庭批准黎智英期間不准保釋，要繼續羈押至明年4月16日。

蘋果日報社長張劍虹等壹傳媒集團員工，以及支聯會主席李卓人和多名立法會前議員，前往法庭旁聽支持黎智英。黎智英的兩個兒子黎見恩、黎耀恩亦到庭旁聽。

黎智英今年73歲，香港社群媒體中流傳他或被當局「送中」審判，以及全面凍結其財產。香港法律界人士分析，因按港版國安法第55條，在特定情况下，例如涉及外國或者境外勢力介入的複雜情况，案件可以「送中」轉交內地法院審理。

黎智英被加控一項「勾結外國或境外勢力危害國家安全」罪，12日上午8時許，黎智英被...
黎智英被加控一項「勾結外國或境外勢力危害國家安全」罪，12日上午8時許，黎智英被上手銬、腰纏鐵鏈，以甲級重犯規格押至法院開庭。（路透）

香港 港版國安法 社群媒體

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