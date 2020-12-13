拜登選新司法部長 紐約州長葛謨、前代理司法部長葉慈呼聲高

曾擔任州檢察長的紐約州長葛謨，是拜登新政府的司法部長人選之一。(美聯社)

總統當選人拜登 (Joe Biden)正在物色新司法部 長，多名消息人士11日匿名透露，紐約州長葛謨 (Andrew Cuomo)是最新被納入考慮的人選；其他被列入口袋名單的還包括阿拉巴馬州聯邦參議員瓊斯(Doug Jones)、前代理司法部長莎莉．葉慈(Sally Yates)和聯邦上訴法院法官加蘭德(Merrick Garland)等人。

聯邦上訴法院法官加蘭德，也有可能被拜登提名為司法部長。(美聯社)

阿拉巴馬州聯邦參議員瓊斯，是拜登政府司法部長人選之一。(美聯社)

美聯社報導，本周尚不清楚聯邦檢察官調查拜登之子杭特．拜登(Hunter Biden)財務的進度，未來司法部長可能要接管此案；另外由於拜登可能提名白人司法部長，未來司法部其他職位則可望著重非洲裔人選。

消息人士透露，葛謨被列為司法部長考慮人選，目前不清楚葛謨是否認真考慮此職位，或者參院共和黨人是否會歡迎葛謨的提名，因為葛謨與川普總統關係不睦，而且許多民權維權者鼓勵拜登建立多元內閣。

非裔民權牧師夏普頓(Al Sharpton)日前會晤拜登，雖然他鼓勵拜登選擇非裔司法部長，但也支持他選擇其他有民權背景的其他族裔人士。

曾擔任紐約州檢察長的葛謨，近期常被詢問對司法部長一職是否有興趣，他本周表示：「我無意參選正副總統或進入聯邦政府。」不過他說現在司法部長的工作至關重要；葛謨發言人並未進一步回應。

瓊斯11月連任參議員失利，但華盛頓郵報引述消息人士報導，他是現階段最熱門人選，不過拜登與圈內人士仍持續討論，尚未有定論。

瓊斯最著名的行動之一是起訴1963年轟炸伯明罕市(Birmingham)非裔教堂的3K黨(Ku Klux Klan)，但民權人士認為應以提名人的民權與司改紀錄來判斷，而非單一案件。

消息人士指出，麻州前州長派區克(Deval Patrick)與司法部長之職逐漸無望，因為最近討論人選逐漸看重參院確認的可能性；就此點而言，瓊斯比葉慈更具優勢。瓊斯發言人拒絕回應。

民權領袖似乎不約而同支持葉慈，並稱她熟悉司法部內部作業，而且近期與過去都有許多支持民權和司改的紀錄；她在歐巴馬政府擔任副司法部長時，曾下令關閉司法部旗下的私人監獄、推動停用單獨監禁，近期則提倡起訴行為不當的警察。

不過她在參院的確認之路恐坎坷曲折，參院共和黨人要求葉慈作證，說明聯邦調查局(FBI)調查川普2016年選舉事宜，川普也曾批評葉慈「毫無信譽」。