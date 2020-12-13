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拜登組閣重用加州官員 有利州長紐森布新局

編譯盧炯燊／綜合12日電
拜登組閣重用加州官員，騰出來的職位空缺有利於州長紐森重新布局加州政壇。(美聯社)
拜登組閣重用加州官員，騰出來的職位空缺有利於州長紐森重新布局加州政壇。(美聯社)

總統當選人拜登任命多位來自加州的官員擔任新政府要角，這樣將為民主黨籍的加州州長紐森(Gavin Newsom)提供良機，透過挑選人選填補空缺時，重塑該州的政治架構。

其中包括，可以委任親信填補賀錦麗當選副總統後，在國會參議院的空缺。若紐森選擇州務卿帕迪拉(Alex Padilla)填補賀錦麗空缺的話，其空缺也需要人遞補。

此外，若民主黨籍的貝西拉(Xavier Becerra)獲拜登確定出掌聯邦衛生部，紐森也可找自己人填補州檢察總長空缺。華裔加州勞工廳長蘇維思(Julie Su)有可能獲提名勞工部長，若成真則又多出一個職位待填補。

加州各級政府都由民主黨控制，因此藉著各級官員的任命，紐森將可以重整政治秩序以及打造自己的長遠影響力。

加州前議會議長努涅斯(Fabian Nunez)指出，紐森將為加州未來20至30年，建立一整套權力結構。

不過在如何選擇人選時，紐森正面對不少障礙，就以填補賀錦麗空缺問題為例，早已受到激進主義者及維權組織的壓力，200多名社區領袖和加州居民，連署加州婦女基金會的信件，要求紐森選擇一名黑人婦女填補賀錦麗的國會參議員角色，理由是參議院內缺乏有色人種。但也有組織要求挑選拉丁裔或來自LGBT社區的人來接棒。

普遍相信，拉丁裔的帕迪拉將會是熱門人選，除了他與紐森關係密切，合作無間外，也獲得民主黨籍加州聯邦參議員范士丹(Dianne Feinstein)的支持。

若然帕迪拉真的獲選擇成為聯邦參議員，那對紐森而言也是一記活棋，他就能夠任命新的州務卿，以及找人填補貝西拉的州檢察長空缺，這對各方面來說都是一個皆大歡喜的結局，當然也會有些人感到失望。

例如左派新星的州議員岡薩雷斯(Lorena Gonzalez)早已表明，當帕迪拉的任期在2022年屆滿時，她一定會出來角逐其職位。

加州 民主黨 賀錦麗

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