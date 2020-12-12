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國會小組：川普女婿庫許納涉7億紓困一貨運公司

編譯潘勛／綜合11日電
國會監督新冠疫情紓困金使用的小組成員指出，一筆7億元的紓困款項撥給「YRC Worldwide」貨運公司，疑與川普總統女婿庫許納(圖)有關。(路透)
國會監督新冠疫情紓困金使用的小組成員指出，一筆7億元的紓困款項撥給「YRC Worldwide」貨運公司，疑與川普總統女婿庫許納(圖)有關。(路透)

監督新冠疫情紓困金使用的國會監督小組成員指出，一筆為數7億元的紓困款項會撥給營運陷入困境的「YRC Worldwide」貨運公司，是因與川普總統女婿庫許納有關的可能性愈來愈高。

美聯社報導，「國會監督委員會」(Congressional Oversight Commission)由四名國會議員組成，民主黨籍成員拉馬穆蒂(Bharat Ramamurti)10日在聽證會上提出，來自兩黨的成員均質疑財政部為何要給YRC那筆貸款，他認為愈看愈像是因為牽涉到庫許納；這筆貸款是以該公司的營運攸關國家安全為由，而撥出這筆納稅人稅金。

委員會成員質疑YRC為何被認定為對國安極重要；財政部設有企業紓困計畫，目前已貸幾十億元給大型、小型航空及空運公司，而貸給YRC的錢是第一筆，也是迄今依國家安全名義貸出的最大一筆。

YRC去年另由「阿波羅全球管理公司」(Apollo Global Management)取得一筆6億元的貸款；阿波羅公司的共同創辦人哈里斯(Joshua Harris)曾在2017年初擔任川普政府的基礎建設政策顧問，與庫許納見過面；同年稍晚，阿波羅公司貸了1億8400萬元，再融資給庫許納家族房地產公司位於芝加哥市的大樓建設案。

拉馬穆蒂詢問財政部長米努勤，是否就貸款給YRC公司，而與庫許納或其幕僚接洽；米努勤否認。拉馬穆蒂接下來擴大問題，問全白宮是否有人居中連絡；他表示，貸款給YRC時快速通關，條件極為寬大，剛好幫到身為YRC債主的阿波羅公司。

美聯社表示，曾為此訪問庫許納及其幕僚，目前對方尚未置評；阿波羅公司發言人喬安娜‧羅斯(Joanna Rose)10日則表示，公司並未參與YRC尋求財政部紓困貸款一事。

國會監督委員認為，財政部這筆7億元貸款有賠本之虞；早在新冠疫情之前，YRC公司財務出問題已很多年，有破產的可能。米努勤則為貸款辯護，表示YRC符合標準，被視為是對國安很重要的公司，財政部曾與國防部及國家情報總監辦公室會商過；另外在夏天，幾位國會議員曾要求財攻部幫忙YRC，以挽救工作機會。

貸款 庫許納 財政部

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