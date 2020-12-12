川普涉金融弊案？檢方擴大查訪德銀、怡安保險

紐約曼哈頓地區檢察官萬斯(Cyrus R. Vance Jr.)辦公室擴大對總統川普 及其公司的調查，是否存在金融犯罪行為；知情人士透露，檢察官辦公室最近幾星期傳召了與川普往來的銀行及保險集團人士，川普除了對此無法阻攔之外，更說明了在他卸任後，極有可能會遭刑事檢控。

知情人士透露，萬斯辦公室查訪的包括德銀、怡安保險集團(Aon)等知名金融巨頭，其中德銀兩名人員被查問了該行做出貸款決定的程序。知情人士說，遭查訪的人員都是專責承保業務，而非與川普集團有合作關係的銀行界人士。

目前仍不清楚萬斯是否會正式提控，而多個檢察官過去一年來，多次透過法庭以期獲得川普個人及其公司的報稅表，顯示是調查重心所在。

民主黨籍的萬斯曾在一份聯邦法院文件中披露，川普必須遵守此前高院的判定，其八年個人和公司納稅申報表，可作為傳票 對象的依據，但川普已要求法官宣布無效。

川普1月卸任恢復平民身分後，即會失去總統免受刑事起訴的保護；紐約時報 曾報導，川普考慮在卸任前先行赦免其長子，又說自己有權赦免自己，但該權限僅適用於聯邦犯罪，不適用於州或地方調查，例如萬斯辦公室這樣的調查。

據悉萬斯的調查，主要著重於川普作為私人企業主的行為，以及家族企業川普集團的雇員是否有金融犯罪；而川普一直堅稱自己沒不當行為，調查只是出於政治動機。

目前德銀及怡安的員工有可能是重要的見證人，但沒有跡象表明這兩家金融巨頭有不當行為。

怡安確認已收到地方檢察辦公室的傳票，要求提供文件。而德銀早於去年已收到傳票，並表示會與萬斯辦公室合作，主要是川普是否虛報總資產以獲得貸款。

另方面，萬斯的發言人弗羅斯特(Danny Frost)、川普集團的總顧問加滕(Alan Garten)均拒絕評論向德銀及怡安調查之事。