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杭特拜登被聯邦調查 司法部長巴維理禁選前曝光 川普砲轟

記者顏伶如／綜合報導
總統當選人拜登(左)之子杭特‧拜登(右)遭到聯邦調查，司法部長巴維理早就知道。(路透檔案照)
總統當選人拜登(左)之子杭特‧拜登(右)遭到聯邦調查，司法部長巴維理早就知道。(路透檔案照)

華爾街日報報導，司法部巴維理(William Barr)早在數個月前，就知道拜登次子杭特‧拜登(Hunter Biden)的財務狀況與外國生意遭到聯邦調查，但在選舉期間卻禁止消息曝光。

另方面，杭特‧拜登遭聯邦調查一事，也讓迄今不願承認拜登勝選的共和黨國會議員「撿到槍」，更牽動拜登尚未公布的司法部長人事安排，任命聽證會在參院恐怕將是一場硬仗，畢竟新司法部長上任後，將對杭特‧拜登案的調查掌握監督權。有意角逐2024年大選的共和黨人士，紛紛抓緊機會逼迫拜登表態。

消息人士透露，至少從今春開始，杭特‧拜登就成為多項聯邦調查的對象，巴維理也都知道，但禁止司法部人員在選舉期間洩露消息。

報導指出，過去幾個月來，川普總統與許多共和黨人士不斷對巴維理施壓，要求巴維理對拜登父子展開犯罪調查，以便協助川普拉抬選情；消息人士指出，共和黨國會議員也頻頻要求巴維理透露拜登父子是否遭調查的消息，讓巴維理承受頗大壓力。

報導稱，杭特‧拜登被德拉瓦州檢察長查稅消息在本周稍早曝光後，接下來爆出聯邦調查人員發傳票索取杭特‧拜登的詳細財務資料；紐約曼哈頓聯邦檢察官過去一年多來則在調查杭特‧拜登的外國事業交易，但一直沒有鎖定杭特做為提出刑事犯罪起訴的對象。

消息人士透露，聯邦調查人員正在檢視中的資料，內容可以追溯回2018年；知情人士透露，不管是德拉瓦州或曼哈頓的調查案件，都沒有牽涉到總統當選人拜登。

知情人士指出，進入選前最後倒數時刻的幾周，雖然德拉瓦州與曼哈頓的調查行動都在進行中，調查人員卻小心翼翼盡力保密，沒有採取外界能夠查覺的明顯動作，深知一旦消息曝光可能衝擊2020年大選；巴維理至少從今春便知道杭特‧拜登遭到聯邦調查，但究竟是何時獲知、如何得知，具體細節則無法確定。

川普10日晚間在推特發文，表達對司法部及聯邦調查局(FBI)的不滿。推文寫道：「為什麼假新聞媒體、聯邦調查局跟司法部，都沒在選前公布拜登的案子呢？」川普文中提到「選前」時，特別以英文字母全部大寫「BEFORE」。

共和黨籍密蘇里州聯邦參議員霍利(Josh Hawley)10日指出，拜登必須保證將配合聯邦調查行動，並且在宣誓作證之下答覆詢問；霍利說，拜登也應該保證就職成為總統後，處理杭特調查案的調查人員或檢察官，都不會遭到撤換。

司法部長巴維理(圖)早在數個月前，就知道杭特‧拜登的財務狀況遭到聯邦調查，但在選...
司法部長巴維理(圖)早在數個月前，就知道杭特‧拜登的財務狀況遭到聯邦調查，但在選舉期間卻禁止消息曝光。(美聯社)

拜登 巴維理 司法部

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