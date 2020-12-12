全球確診破7000萬 美國7天死例創高峰 公衛官員：勿邀餐 拒派對

美國新冠疫情在感恩節過後升高，公衛官員警告民眾，聖誕節和新年假期季勿重蹈覆轍。圖為紐約客在餐廳聚餐，紐約下周一起禁止餐廳堂食。(歐新社)

全球新冠肺炎 確診人數11日突破7000萬人，在美國 為新冠疫苗做最後準備之際，全國單日新增的新冠確診、住院和病歿人數屢攀新高，如今部分美國人正為感恩節假期染疫付出代價，公衛官員警告並懇求民眾，聖誕節 和新年假期季勿重蹈覆轍。

根據約翰霍普金斯大學統計，截至11日晚間，全球新冠肺炎確診7011萬1812例，死亡159萬1595人，美國確診1581萬7169例，死亡29萬4690人。

美國新冠肺炎10日新增確診22萬4452例，僅次於4日的22萬7828例；過去一周平均單日新增21萬201例，達到歷來新高；根據華爾街日報(WSJ)分析，全美36州和63%郡的新冠確診新增案例持續上升。

根據新冠病毒追蹤計畫(Covid Tracking Project)11日統計，全美共有10萬8044名新冠住院病患，再創疫情以來新高，其中2萬1010人被送進加護病房，7489人需使用呼吸器。

根據美聯社統計，美國新冠肺炎一周平均單日新增近2260人病歿，約為4月中疫情高峰數字；新冠確診的兩周滾動平均單日新增19萬5000例，比感恩節前增幅16%。

感恩節過後不少美國人染疫，華盛頓大學健康指標科學教授莫克達德(Ali Mokdad)指出，新增疫情連創新高，這是一大警訊。公衛官員警告民眾，聖誕節和新年假期季勿重蹈覆轍。

紐約州追蹤接觸人員達琳．史密斯(Darlene Smith)表示，他們常聽到新染疫者曾參加感恩節聚會，目前不清楚會有多少人因此染疫和住院，這是骨牌效應。

下一波節日恐新增更多新冠病患，本周許多節日接連到來，猶太教光明節(Hanukkah)10日傍晚開始直到18日結束，接著是聖誕節、非裔寬扎節(Kwanzaa)和新年跨年夜。

華盛頓郵報(WP)指出，在美國新冠肺炎9日創下3140人病歿新高後，截至10日傍晚單日新增3300人病歿；聯邦疾病防治中心(CDC)主任芮斐德(Robert Redfield)9日警告，美國未來二到三個月的單日新增病歿人數恐高於九一一恐攻和珍珠港事件。

亞利桑納州立大學學者拉貝爾(Joshua LaBaer)表示：「這並非邀請鄰居來用晚餐的時機，也不是開始舉行派對的時機。」