紐約客：87歲參議員范士丹 認知能力明顯下降

現年87歲的加州民主黨資深聯邦參議員范士丹被傳出「短期記憶很差」。(路透)

「紐約 客」(New Yorker)雜誌10日報導，知情人士表示，現年87歲的加州民主黨資深聯邦參議員 、參院 司法委員會副主席范士丹(Dianne Feinstein)，「認知能力明顯下降」已好幾年了。

紐約客特約記者梅爾(Jane Mayer)的報導引述熟悉范士丹情況人士說法指出，范士丹一直在苦撐，她的短期記憶很差，才剛剛聽完工作人員簡報某事，可能轉眼就忘，然後責怪工作人員為什麼沒有告訴她。

參院司法委員會11月中旬找來推特和臉書兩大科技公司執行長進行視訊聽證會，范士丹曾兩度向推特執行長多爾西(Jack Dorsey)提出同一問題，多爾西則回答了兩次相同答案。

11月15日范士丹參加大法官被提名人巴瑞特(Amy Coney Barrett)任命聽證會，當場未戴口罩擁抱葛理漢，並表示「這是我參加過最棒的聽證會之一。」一度引發外界頗多批評。范士丹為此在11月23日宣布不會再尋求連任司法委員會副主席職位。

范士丹1992年首次當選聯邦參議員，蟬聯至今，是目前年紀最高的參議員。

在范士丹身心狀況受質疑同時，其他高齡政治人物包括總統當選人拜登、川普總統、眾院議長波洛西和參院多數黨領袖麥康諾等人的心理素質如何，也引發關注。

儘管有些前助理表示，有關范士丹認知能力下降的傳言有誇大之嫌，但也有人說，這種情況一直在持續，范士丹忘事之後也會很難過；其中一位前助理表示，「工作人員的處境兩難，他們必須捍衛范士丹，還得讓她看起來正常沒事。」

另一位為不同參議員工作的國會助理則說，范士丹行事非常有效率，但去年情況的確有惡化趨勢，「她現在的狀況已經大不如前。」