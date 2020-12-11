教育扮推手！近15年家庭收入 亞裔成長最高

根據聯邦人口普查局10日公布的最新資料顯示，亞裔和拉丁裔移民集中在幾個收入成長快的地區。圖為疫情之前，紐約時報廣場的人潮。(美聯社)

根據聯邦人口普查局(Census Bureau)10日公布的最新資料，過去15年來亞裔 家庭的收入成長大幅超越其他民族，漲幅大約8%；拉丁裔家庭以收入成長近6%居次，非拉丁裔白人及非裔 家庭收入的成長幅度分別為3%和2%。

近五年美國 社區調查報告(American Community Survey)指出，2015年至2019年間，全國家庭收入的中位數比2005年到2009年間成長2.3%。

報告顯示，亞裔人口僅占全國人口的6%，但過去五年亞裔家庭收入中位數為8萬8204元，高於其他任何族裔；全國家庭收入中位數卻是6萬2843元，遠不及亞裔，相差達2萬5361元。

經濟學家表示，各族裔家庭收入的成長分布和就業市場的成長息息相關，也就是以亞裔和拉丁裔較集中的城市為主，大多分布在美國西部和西南部地區。

俄亥俄州經濟學專家羅根(Trevor Logan)表示：「隨著勞動力市場在特定地區或領域開始緊縮，我們就會看到家庭收入急劇成長，而市區人口密度提升的同時，也會伴隨工作機會增加；另外，最低薪資增加也會幫助家庭收入成長。」

美國勞工聯盟(AFL-CIO)首席經濟學者史普利格斯(William Spriggs)認為，過去幾年大多地區的家庭收入成長趨緩，但只有少數幾個地區不盡然：「所以我合理懷疑，最近幾年亞裔和拉丁裔移民都集中在這幾個收入成長快的地區。」

波士頓麻州大學(University of Massachusetts Boston)經濟學教授金瑪琳(Marlene Kim)強調，教育程度與薪資成長有絕對關係。

同樣來自近五年美國社區調查報告的結果，2015年至2019年間亞裔族群超過54%的人擁有大學學歷，比全國念大學的總人口比率32%高出許多，更是所有族裔中最高的；非西語裔白人擁有大學學歷的比率為35.8%，非裔為21.6%，拉丁裔為16.4%。

金瑪琳說：「我們活在一個知識經濟的年代，學歷證明是進入專業領域工作的門票，而亞裔擁有大學學歷的比率是最高的，所以他們也能從事更專業或技術性更高的工作，這也是為什麼他們收入蓬勃成長的原因。」