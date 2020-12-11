動作不斷 川普轟：拜登「政變」 國家被偷走了

川普總統10日在推特上直指民主黨總統當選人拜登勝選為「政變」；他當天也在白宮會晤多位紅州檢察長，尋求翻盤數個關鍵州的最後希望。(路透)

距離選舉人團投票日迫近，川普 總統10日仍動作不斷，在推特上直指民主黨總統當選人拜登勝選為「政變」；他也在白宮會晤多位由共和黨執政的「紅州」檢察長，尋求翻盤數個關鍵州的最後希望。

儘管聯邦和各州法官不買帳，川普維持一貫態度，宣稱拜登的勝選是「美國歷史的危險時刻」，並且在推特上散播陰謀論和選舉舞弊等未經證實的指控；川普更要求聯邦最高法院受理德州 檢察長派克斯頓(Ken Paxton)的訴訟，不放棄扭轉選情的微小機會；不過在川普推文前，他的陣營又有一件訴訟案遭聯邦法官打回票。

他計畫與多位州檢察長會面後，強行介入德州要求高院作廢拜登贏下的四個州的數百萬張選票。

川普推文表示，「歷史上最腐敗的選舉，我們才是贏家。」他還要國會共和黨籍議員召開特別會議，調查選舉結果。

賓州 民主黨籍檢察長夏皮羅(Josh Shapiro)回應德州檢察長派克斯頓表示：「翻盤賓州的選舉結果，不符合公平原則，只會侵害數百萬賓州選民的投票權。不論在歷史、法律還是憲法中，都沒有條文顯示德州能影響其他四個州的選舉結果。」

川普還在推文中寫道：「人民感到憤怒，而他們有權感到氣憤。喬治亞州不只在2016年支持川普，現在也是。這裡居然是南方唯一支持拜登的州？他們瘋了嗎？這事還有得吵；事實就是，我們的國家被偷走了，政變就在我們眼前發生，大眾已經受不了了。」

川普要求密西根、威斯康辛、賓州和喬治亞州回應德州檢察長的控訴，不過時間對川普極為不利，雖然他要求選舉人團推遲原訂行程，但選舉人團仍預計本月14日會面。

17位紅州的檢察長將以「法庭之友」的身分，支持德州檢察長的訴訟。德州檢察長指控四個關鍵州在未經立法程序下，就更改投票規定；此外川普陣營更把許多已遭法院駁回的案件再次提出興訟。

不過民主黨陣營也針對川普的大動作進行反擊，超過20多個州向最高法院提出動議，反對德州檢察長作廢四個州選票的請求；目前看來，作廢選票的可能性微乎其微，賓州方面更痛批川普陣營「煽動濫用司法」。