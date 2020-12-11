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焦點人物／搶救川普… 德州檢察長也遭刑事犯罪指控

記者胡玉立／綜合報導
德州檢察長派克斯頓9日向最高法院提出訴訟，引述沒有根據的消息，指稱四個決戰州的通訊投票及投票所投票都有弊端。川普總統也要求加入訴訟。(美聯社)
德州檢察長派克斯頓9日向最高法院提出訴訟，引述沒有根據的消息，指稱四個決戰州的通訊投票及投票所投票都有弊端。川普總統也要求加入訴訟。(美聯社)

德州共和黨籍州檢察長派克斯頓(Ken Paxton)8日宣布上訴最高法院，要求禁止喬治亞、密西根、威斯康辛及賓州四個決戰州選舉人為拜登投下確認票，成為川普總統無憑據主張大選舞弊、意圖推翻大選結果的「終極戰將」；川粉對派克斯頓並不陌生，他長期捍衛川普政策，過去曾多次為川普上法庭「打仗」。

今年稍早，德州民主黨人以疫情嚴重為由要求擴大通訊投票，派克斯頓即曾上法庭對抗，因川普認為通訊投票會導致廣泛選舉詐欺。他也曾帶頭針對「可負擔健保法」(Affordable Care Act，歐記健保)提起法律訴訟；川普政府其他多項爭議政策，包括旅行禁令、終止「夢想生計畫」等等，也獲派克斯頓力挺。

這不是派克斯頓第一次向最高法院提出涉及其他州的法律訴訟。而在派克斯頓「挺身」搶救川普連任機會之際，他本身也面臨刑事犯罪指控。

派克斯頓在德州眾議會服務十年，然後在州參議會快兩年。2014年當時的州檢察長、現任德州州長艾伯特（Greg Abbott）出馬參選州長，派克斯頓趁勢選上州檢察長。

競選期間，派克斯頓承認替友人和競選金主的公司招攬投資客戶，違反州證券法。他因為未在德州登記註冊卻將介紹客戶給熟人，繳交罰款1000元。

2015年，派克斯頓當上州檢察長幾個月後，遭大陪審團起訴、被控三項罪名，其中兩項罪名是證券欺詐逾10萬元、第三項重罪指控他在未適當註冊情況下為投資者提供諮詢。派克斯頓不認罪，此案後來拖了近五年。派克斯頓2018年獲得連任。

今年10月，派克斯頓被七名資深助理指控賄賂、濫職和其他可能的刑事犯罪。他對外否認指控，指這全是其他官員想阻止他進行一椿犯罪行為調查。

派克斯頓帶領其他共和黨州對「可負擔健保法」提出法律指控，指國會2017年底稅收大修，將無保險者稅收罰款削減至零，個人強制納保不再與特定稅收罰款掛鉤，沒有法律依據。此外，個人強制納保與其他規定交織，整套法律應予廢止。六月，派克斯頓要求最高法院宣布歐記健保乃「非法」。

派克斯頓身為保守派，為宗教自由力辯。他率領由20個州組成的團體，為科羅拉多州一名拒絕替同性伴侶製作結婚蛋糕的烘培師辯護。此案在2017年已向最高法院提交法庭訴狀。

川普 歐記健保 德州

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