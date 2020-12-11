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德州控4關鍵州選舉違憲 106共和黨眾議員連署支持

編譯郭宣含／綜合10日電
106名共和黨眾議員10日連署支持德州向聯邦最高法院提告，希望推翻喬治亞、密西根、威斯康辛和賓州選舉結果。圖為眾院共和黨領袖麥卡錫10日在國會外舉行記者會。(路透)
106名共和黨眾議員10日連署支持德州向聯邦最高法院提告，希望推翻喬治亞、密西根、威斯康辛和賓州選舉結果。圖為眾院共和黨領袖麥卡錫10日在國會外舉行記者會。(路透)

106名共和黨眾議員10日簽署「非當事人意見陳述」(Amicus Brief)，支持德州向聯邦最高法院提出企圖推翻喬治亞、密西根、威斯康辛和賓州選舉結果的訴訟，隨後18州也提出意見陳述；共和黨聯邦參議員賽瑟(Ben Sasse，內布拉斯加州)則表示，這些人像在懇求特赦，他們這是在作秀而非訴訟。

德州共和黨檢察長派克斯頓(Ken Paxton)8日向聯邦最高法院提出訴訟，阻止四個關鍵州的選舉人確認拜登勝選；106名共和黨議員簽署非當事人意見陳述，支持德州此行動。

該意見陳述書指出：「本陳述書說明眾多國會議員與其選區數百萬人共同的擔憂，有關2020年總統選舉的違憲情事令人質疑選舉結果與美國選舉體制的公正性。」

川普盟友、聯邦眾議員強生(Mike Johnson，路易斯安納州)9日用個人電郵寄信給共和黨人，要求他們簽署非當事人意見陳述以支持派克斯頓的訴訟；他在信中表示，川普「焦急等待最後名單」，想知道有誰加入連署。

強生9日在推特表示：「川普總統今晨致電並告訴我，他有多麼感謝我們代表國會議員提出的非當事人意見陳述。」

許多重要共和黨人也加入簽署，包括眾院黨鞭史卡利斯(Steve Scalise，路州)、司法委員會最高共和黨人喬登(Jim Jordan，俄亥俄州)、自由黨團主席畢格斯(Andy Biggs，亞利桑納州)，以及下一任共和黨研究委員會(RSC)主席班克斯(Jim Banks，印第安納州)。

川普另一名盟友、眾院共和黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)不在簽署名單上，他10日兩度拒絕回應是否表態支持，僅稱川普有權提出訴訟並獲得聽審；眾議員莉茲．錢尼(Liz Cheney，懷俄明州)也未加入連署。

部分共和黨人則提出質疑，聯邦參議員孔寧(John Cornyn，德州)質疑此訴訟，並稱一州提告另一州很不尋常。

賽瑟10日在聲明中表示：「我並非律師，但我猜聯邦最高法院會撇開此陳述意見書。」他直言，該意見書看似有人在作秀以懇求特赦，因為其中說法早已被聯邦法院駁回，而且德州檢察長也未簽署。

密蘇里州檢察長施密特(Eric Schmitt)9日帶領17州律師，在另一份非當事人意見陳述中呼籲法官聽審此案；亞州檢察長布魯諾維奇(Mark Brnovich)則在另一份意見書中支持。

106名共和黨眾議員10日連署支持德州向聯邦最高法院提告，希望推翻喬治亞、密西根...
106名共和黨眾議員10日連署支持德州向聯邦最高法院提告，希望推翻喬治亞、密西根、威斯康辛和賓州選舉結果。圖為眾院共和黨領袖麥卡錫10日在國會外舉行記者會。(Getty Images)

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