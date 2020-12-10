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庫許納涉利用公職圖利家族企業 國會議員調查

記者顏伶如／綜合報導
川普總統女婿、白宮資深顧問庫許納(左)是否涉嫌利用公職圖利家族企業，民主黨聯邦議員聯手調查。圖右為川普女兒伊凡卡。(美聯社)
川普總統女婿、白宮資深顧問庫許納(左)是否涉嫌利用公職圖利家族企業，民主黨聯邦議員聯手調查。圖右為川普女兒伊凡卡。(美聯社)

民主黨聯邦參議員魏登(Ron Wyden)及聯邦眾議員卡斯楚(Joaquín Castro)9日聯合宣布，正在調查川普總統女婿、白宮資深顧問庫許納涉嫌利用公職圖利家族企業，包括庫許納是否干預美國對卡達(Qatar)的外交政策。

魏登發表聲明說：「我們不會罷休，直到美國人民知道他所涉及利益衝突的全盤真相為止。」

魏登與卡斯楚9日要求布魯克菲爾德資產管理公司(Brookfield Asset Management)交出資料給參院金融委員會及眾院外交關係委員會。卡達投資局(QIA)是布魯克菲爾德的重要投資金主，2018年與庫許納家族擁有的辦公室摩天大樓簽訂長期租約。

金融時報(Financial Times)報導，美國對卡達外交政策在川普政府任內出現許多轉折，讓庫許納家族因此獲得龐大利益，積欠銀行的12億元貸款得以清償；庫許納身為白宮資深顧問，卻透過非正式外交管道與中東國家領袖頻頻見面，在美國對外政策擬定過程，扮演著影響極為深遠的角色。

根據先前媒體報導，「庫許納企業」(Kushner Companies)2007年以18億美元大手筆，買下紐約市第五大道666號的摩天辦公大樓，卻因此導致財務虧空。

魏登與卡斯楚在聲明中說，雖然布魯克菲爾德資產管理公司聲稱，卡達投資者與第五大道666號摩天大樓的交易並無關係，「但卡達方面的資金，後來卻成為庫許納直接擁有企業的十多億元紓困金，為此我們深感憂心」。

聲明中表示，有關利益衝突迴避的聯邦犯罪法規，適用範圍除了白宮資深官員的個人財務，白宮官員的直系親屬也都包括在內。

金融時報指出，民主黨籍國會議員的調查重點，包括為何布魯克菲爾德資產管理公司在2018年決定預付將近100年的第五大道666號摩天大樓租金，而且時間點剛好是庫許納家族貸款即將到期的最後倒數幾個月。

川普總統女婿、白宮資深顧問庫許納是否涉嫌利用公職圖利家族企業，民主黨聯邦議員聯手...
川普總統女婿、白宮資深顧問庫許納是否涉嫌利用公職圖利家族企業，民主黨聯邦議員聯手調查。(路透)

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