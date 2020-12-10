我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普也適用！YouTube將刪「大選舞弊」指控影片

「為川普買下出生屋」募捐 目標300萬、現僅125元

遭查稅及是否涉洗錢 杭特拜登：均合法納稅

記者張文馨／華盛頓報導
總統當選人拜登(左)之子杭特‧拜登(右)9日表示，自己正接受聯邦司法機關調查其稅務紀錄。(路透檔案照)
總統當選人拜登(左)之子杭特‧拜登(右)9日表示，自己正接受聯邦司法機關調查其稅務紀錄。(路透檔案照)

總統當選人拜登之子杭特‧拜登(Hunter Biden)9日表示，自己正接受聯邦司法機關調查其稅務紀錄，稱對專業調查有信心，均合法納稅；美國有線電視新聞網(CNN)報導，此次調查集中在釐清杭特在中國的金融往來，是否違反稅務及洗錢規定，拜登本人未受牽連。

杭特9日下午透過拜登的政權交接團隊發布聲明，表示他接獲通知，德拉瓦州檢察官辦公室正在調查他的稅務紀錄，「我非常重視此事，相信透過對這些問題進行專業客觀的審查，將證明我合法納稅，包括與其稅務顧問的往來。」

拜登團隊也發布聲明表示，拜登以杭特為傲，稱杭特克服艱難的挑戰，經過奮鬥才會更加強大，該團隊也提到，杭特最近幾個月以來面臨惡意的人身攻擊。

德拉瓦州檢察官辦公室並未對此事發表看法。

CNN報導，調查範圍包括數起金融往來，包括拜登及其助手是否在外國進行商業往來，違反稅務及洗錢規定，尤其是在中國。

在總統選舉期間，川普總統將攻擊目標鎖定在杭特身上，稱杭特先後任職於烏克蘭及中國的公司，是拜登家族從外國獲益的重要管道，影射其非法收受外國利益；川普選前趁著杭特私人電郵曝光，公開要求司法單位調查杭特。

拜登已非首度因在外國公司工作被調查，參議院財政委員會及國土安全與政府事務委員會今年九月就曾公布相關調查文件，當時資料顯示，拜登2017年卸任副總統，杭特與中國公司華信能源達成一項投資美國能源的協議，事後有媒體報導，杭特收受來自對方饋贈的一顆鑽石，但杭特稱這筆交易失敗。

美國國家廣播公司新聞網(NBC)引述公開文件報導，杭特和他的前妻布萊(Kathleen Bulhe)直到今年3月，累計欠稅約11萬餘元；國稅局已在去年11月，對兩人行使「欠稅不動產留置權」(tax lien)。

所謂「欠稅不動產留置權」，指的是不動產所有人未納稅時，稅務機關有權留置其不動產，將透過法院判決決定是否出售土地償還欠稅。

NBC報導，不確定杭特此次遭到調查，是否與留置權有關。

CNN報導，拜登提名的司法部長可能在參院的人事審查聽證會時，被要求說明怎麼看待杭特的相關問題。

總統當選人拜登(右)之子杭特‧拜登(左)9日表示，自己正接受聯邦司法機關調查其稅...
總統當選人拜登(右)之子杭特‧拜登(左)9日表示，自己正接受聯邦司法機關調查其稅務紀錄。(路透檔案照)

拜登 中國 美國

上一則

庫許納涉利用公職圖利家族企業 國會議員調查

下一則

號稱「效力86%」阿拉伯大公國 批准使用中國疫苗

延伸閱讀

新聞眼／非裔奧斯丁出線國防部長 拜登的政治盤算

新聞眼／非裔奧斯丁出線國防部長 拜登的政治盤算
世界晚報／拜登內閣首位華裔官員是她／美駐中使館籲中民眾：大膽說、站出來

世界晚報／拜登內閣首位華裔官員是她／美駐中使館籲中民眾：大膽說、站出來
拜登之子：我正接受司法機關稅務調查

拜登之子：我正接受司法機關稅務調查
需國會豁免 美候任防長：脫下軍服的那一刻我就是平民

需國會豁免 美候任防長：脫下軍服的那一刻我就是平民

熱門新聞

1張圖看疫情：美破1517萬確診 加州確診逾142萬

2020-12-09 03:00
國會參院兩黨正協商新的紓困法案，但目前傳出暫時不包括發給個人的1200元紓困支票。 (Getty Images)

新紓困案 1200元補助取消 失業者每周津貼300元

2020-12-07 02:30
圖為今年4月的紓困支票。(美聯社)

600元現金支票 白宮促眾院納入紓困案

2020-12-08 21:26
川普總統私人律師朱利安尼(Rudy Giuliani)，今日傳出染上新冠肺炎。路透

川普律師朱利安尼新冠確診 CNN：已住院

2020-12-06 20:06
參院多數黨領袖麥康諾同意盡快通過9080億元的紓困案，他認為救人如救火，一秒不能遲。(路透)

麥康諾：年底前通過第2波紓困案 9080億元計畫

2020-12-03 22:24
德州檢察長派克斯頓8日宣布上訴最高法院，要求禁止喬州、密西根州、賓州及威斯康辛州選舉人為拜登投下確認票。(美聯社資料照)

德州檢察長上訴最高法院 要求禁止4州選舉人投票

2020-12-08 11:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
華裔姊妹返家團聚遇車禍 普大博士姊身亡 MIT妹腦死

華裔姊妹返家團聚遇車禍 普大博士姊身亡 MIT妹腦死

父母來自台灣 戴琦將出任首位華裔貿易代表

父母來自台灣 戴琦將出任首位華裔貿易代表

廣東超狂奢豪婚禮 宴客1桌6.8萬人民幣 2集團聯姻砸近億

廣東超狂奢豪婚禮 宴客1桌6.8萬人民幣 2集團聯姻砸近億
送餐公司DoorDash上市 史丹福「華裔三劍客」晉身億萬富豪

送餐公司DoorDash上市 史丹福「華裔三劍客」晉身億萬富豪

兩人出現副作用！英警告：嚴重過敏不應接種輝瑞疫苗

兩人出現副作用！英警告：嚴重過敏不應接種輝瑞疫苗