遭查稅及是否涉洗錢 杭特拜登：均合法納稅

總統當選人拜登(左)之子杭特‧拜登(右)9日表示，自己正接受聯邦司法機關調查其稅務紀錄。(路透檔案照)

總統當選人拜登 之子杭特‧拜登(Hunter Biden)9日表示，自己正接受聯邦司法機關調查其稅務紀錄，稱對專業調查有信心，均合法納稅；美國 有線電視新聞網(CNN)報導，此次調查集中在釐清杭特在中國 的金融往來，是否違反稅務及洗錢規定，拜登本人未受牽連。

杭特9日下午透過拜登的政權交接團隊發布聲明，表示他接獲通知，德拉瓦州檢察官辦公室正在調查他的稅務紀錄，「我非常重視此事，相信透過對這些問題進行專業客觀的審查，將證明我合法納稅，包括與其稅務顧問的往來。」

拜登團隊也發布聲明表示，拜登以杭特為傲，稱杭特克服艱難的挑戰，經過奮鬥才會更加強大，該團隊也提到，杭特最近幾個月以來面臨惡意的人身攻擊。

德拉瓦州檢察官辦公室並未對此事發表看法。

CNN報導，調查範圍包括數起金融往來，包括拜登及其助手是否在外國進行商業往來，違反稅務及洗錢規定，尤其是在中國。

在總統選舉期間，川普總統將攻擊目標鎖定在杭特身上，稱杭特先後任職於烏克蘭及中國的公司，是拜登家族從外國獲益的重要管道，影射其非法收受外國利益；川普選前趁著杭特私人電郵曝光，公開要求司法單位調查杭特。

拜登已非首度因在外國公司工作被調查，參議院財政委員會及國土安全與政府事務委員會今年九月就曾公布相關調查文件，當時資料顯示，拜登2017年卸任副總統，杭特與中國公司華信能源達成一項投資美國能源的協議，事後有媒體報導，杭特收受來自對方饋贈的一顆鑽石，但杭特稱這筆交易失敗。

美國國家廣播公司新聞網(NBC)引述公開文件報導，杭特和他的前妻布萊(Kathleen Bulhe)直到今年3月，累計欠稅約11萬餘元；國稅局已在去年11月，對兩人行使「欠稅不動產留置權」(tax lien)。

所謂「欠稅不動產留置權」，指的是不動產所有人未納稅時，稅務機關有權留置其不動產，將透過法院判決決定是否出售土地償還欠稅。

NBC報導，不確定杭特此次遭到調查，是否與留置權有關。

CNN報導，拜登提名的司法部長可能在參院的人事審查聽證會時，被要求說明怎麼看待杭特的相關問題。