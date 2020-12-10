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不管川普仍不認敗選 梅蘭妮亞「只想回家」悄悄安排離開白宮

記者顏伶如／綜合報導
川普總統雖不承認敗選，第一夫人梅蘭妮亞已私下安排搬往佛州海湖莊園，也將為兒子拜倫(左)轉學。(Getty Images)
川普總統雖不承認敗選，第一夫人梅蘭妮亞已私下安排搬往佛州海湖莊園，也將為兒子拜倫(左)轉學。(Getty Images)

大選結束迄今，川普總統仍不願承認敗選，第一夫人梅蘭妮亞‧川普(Melania Trump)公開場合雖然支持丈夫，但知情人士透露，私下已悄悄安排離開白宮後搬往佛羅里達州的細節規畫，包括為兒子拜倫‧川普(Barron Trump)轉學到佛州，某些個人物品開始打包，分別運往紐約川普大廈或佛州棕櫚灘(Palm Beach)私人俱樂部海湖莊園(Mar-a-Lago)。

有線電視新聞網(CNN)報導，消息人士說，梅蘭妮亞目前心情是「只想回家」，已透過幕僚向相關單位詢問卸任第一夫人的日常開銷與助理人事，是否由政府預算埋單。

消息人士形容，梅蘭妮亞選舉結束到現在，心情寫照是「只想回家」，至於川普流露打算再戰2024年大選，川普盟友也猛敲邊鼓，但梅蘭妮亞恐怕不會同意。

今年4月，梅蘭妮亞延攬共和黨全代會主席兼執行長的李瑪西(Marcia Lee Kelly，音譯)為白宮東廂無給職顧問。韓裔移民出身的李瑪西，曾任白宮管理及行政辦公室(White House Office of Administration)主任。

報導指出，兩名消息人士透露，梅蘭妮亞這段時間為卸任後生活預做規畫，透過李瑪西動用個人關係詢問白宮西廂舊識及白宮預算管理局(OMB)，查詢前任第一夫人的日常生活開銷是否由納稅人支付，得到的回應是「沒有」。

前任總統離開白宮後的個人辦公室、幕僚及某些旅行花費雖由納稅人支付，但前任第一夫人則沒有相等待遇，僅在前任總統過世後，可領每年2萬元的養老金。

三名知情人士透露，梅蘭妮亞透過李瑪西得知規定後，準備搬離華府的動作持續進行，包括清點各種私人家具、藝術品及個人用品，打包分別運往紐約或佛州。

報導指出，梅蘭妮亞對於接下來的生活打算，眼光重點都放在海湖莊園，希望兒子順利轉學到佛州，在佛州完成這個學年的學業。

消息人士說，梅蘭妮亞2017年聘請為白宮總統住所重新裝潢的室內設計師卡納里漢(Tham Kannalikham)，過去幾周已開始為川普一家人打理接下來在海湖莊園的永久住處，除了挑選繪畫、家具布料之外，也處理浴室等地點的除舊布新任務。規模較大的翻修或改建工程，則需向當地政府申情執照許可，才能開工。

第一夫人梅蘭妮亞已私下安排搬往佛州海湖莊園。(路透)
第一夫人梅蘭妮亞已私下安排搬往佛州海湖莊園。(路透)

梅蘭妮亞 白宮 川普

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