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內州高院駁回推翻拜登勝選訴訟 川普再吞敗

編譯林育正／綜合9日電
川普總統選舉訴訟再吞一敗，內華達州高等法院法官表示，上訴人並沒能提出任何實質證據。圖為內州民眾在大選日當天排隊投票。(美聯社)
川普總統選舉訴訟再吞一敗，內華達州高等法院法官表示，上訴人並沒能提出任何實質證據。圖為內州民眾在大選日當天排隊投票。(美聯社)

川普總統選舉訴訟再吞一敗，內華達州高等法院判定推翻民主黨總統當選人拜登的訴訟無效，法官表示，「上訴人並沒能提出任何實質證據。」

拜登在內州以3萬3596票的差距獲勝，但高院10日表示，將不會宣布川普贏下該州，或是阻止內州六張選舉人票投給拜登。選舉人團投票將在14日進行。

內州共和黨部發布聲明表示，川普陣營的律師根本沒有機會至庭上進行口頭辯論；聲明還控訴法官急於做出判決，而未能妥善檢視證據。

律師莎娜‧威爾(Shana Weir)和賓納爾(Jesse Binnall)，控訴內華達州出現大規模選舉舞弊和非法計票，影響超過13萬名選民。律師團要求以急案方式，再次上訴。

但內州檢察官和民主黨宣稱選舉合法，砲轟共和黨上訴的行為「缺乏法律基礎」，並捍衛上周撤銷川普陣營選舉異議的法官羅素(James Russell)的判決；當時川普陣營未能證明投票過程違法，或有合法選票未被計算。

內州高等法院認同羅素的判決，表示「徹底解決」投票異議，和「上訴人提供的證據未能達到內州法律傳喚專家作證的標準」。

高院法官表示：「若要贏得上訴，上訴人必須提出法律上的疏漏，但目前並未有充足證據，地方法院也無行政權的濫用或拒絕受理任何證據。」

內州在11月24日確認拜登勝選，而高等法院法官哈德斯蒂(James Hardesty)讚許共和黨籍州務卿芭芭拉·雪格夫斯克(Barbara Cegavske)對於選務處理得到，遭指控偏袒。但其他高等法院法官表示：「他並沒有做出可能使他失職的偏袒行為。」

川普陣營在全國各地發起約50起法律戰訴訟，目前已有30件遭打回票。司法部長巴維理(William Barr)上周也公開表示，並無發現足以翻盤選舉結果的大規模舞弊。

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