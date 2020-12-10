德州檢察長提訴最高院 禁4州選舉人投票？ 川普要介入

共和黨企圖推翻拜登勝出的賓州選舉結果8日遭最高法院打回票之後，川普總統再接再厲，9日要求最高法院讓他加入德州檢察長派克斯頓發起的選舉訴訟。(路透)

共和黨企圖推翻拜登 勝出的賓州選舉結果8日遭最高法院打回票之後，川普 總統再接再厲，9日要求最高法院讓他加入德州檢察長派克斯頓(Ken Paxton)發起的選舉訴訟。

拜登在今年大選拿下306張選舉人票，尋求連任的川普則獲232張選舉人票，拜登的普選票總數超過川普700多萬票。派克斯頓8日訴請最高法院，希望大法官禁止喬治亞州、密西根州、賓州及威斯康辛州選舉人為拜登勝選結果投票，這四個決戰州加起來的選舉人票共有62張。截至9日晚間，最高法院尚未對派克斯頓提告做出裁示。

從大選日結束迄今，川普競選團隊在各州共計提出大約50件指控選舉舞弊的訴訟，美聯社報導，已有35件鎩羽而歸。14日即將舉行的選舉人團會議上，選舉人將根據各州投票結果，依法投下選舉人票。

派克斯頓遞交給最高法院的訴狀中，引述的是沒有根據的消息，指稱四個決戰州的通訊投票 及投票所投票都有弊端。

共和黨籍的派克斯頓2015年因涉嫌證券詐欺重罪遭起訴，但案件尚未進入審理階段。

川普律師伊士曼(John Eastman)發表聲明說：「近半數國人相信選舉結果被偷竊，這個發展並不讓人意外。」

派克斯頓向最高法院提告的數小時後，川普便在推特寫道：「我們將介入德州與其他幾州的訴訟。」推文中表示：「這是一件大案子。我們國家需要勝利！」

川普在上個月大選勝出的17個「紅州」，已經加入派克斯頓的訴訟，包括：阿拉巴馬州、阿肯色州、佛羅里達州、印第安納州、堪薩斯州、路易斯安納州、密西西比州、密蘇里州、蒙大拿州、內布拉斯加州、北達科他州、奧克拉荷馬州、南卡羅來納州、南達科他州、田納西州、猶他州、西維吉尼亞州。

參院國土安全暨政府事務委員會主席、共和黨籍威斯康辛州聯邦參議員強生(Ron Johnson)9日對媒體表示，不排除下月在參院挑戰拜登勝選的結果。強生也宣布，下周將舉行討論2020年大選「不尋常問題」的聽證會。