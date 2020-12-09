美7310億國防開支法案 眾院高票通過 川普難否決

聯邦眾院 8日以335票對78票通過7310億元的國防開支法案，由於贊成率達80%，遠超過不用理會總統否決的三分之二多數，川普 威脅要在法案裡附帶「條件」，否則將予否決，看來難以兌現。

不過以川普的個性，他可能不會善罷甘休。他的任期到明年元月19日。

眾院投票前幾個小時，川普還威脅說，法案不附帶向社媒大公司如推特、臉書「示威」內容的話，他將否決法案。他認為這些科技大公司在這次選舉期間，對他十分不公平。

因為國防授權法第230條規定，社媒不必為自己平台所刊載的內容負法律責任，川普8日推文表示，眾院兩黨議員不把該條款除掉，他將每周否決一次他們通過的法案。

法案另一條，他也非常不滿，亦即准許把邦聯時代人物命名的軍事基地改名；他也要眾院刪掉。

國會各黨領袖不理會他的威脅，最後140名共和黨 議員和195名民主黨議員聯手高票通過法案，交由參院繼續審議表決。

國防支出法不但確認軍職人員加薪3%，也授權諸多國防支出項目，保持美國軍力遠超過其他國家。

共和黨團領袖之一，懷俄明州眾議員錢尼(Liz Cheney)希望川普不要真的否決眾院多數議員通過的法案，「如果他真的敢，我們應該推翻他的否決」。

眾院國防委員會主席，華盛頓州民主黨議員史密斯(Adam Smith)說，如果川普否決本法案，「我們會回來投票推翻他的否決」。

要推翻總統的否決，需三分之二多數決，國會自由黨團30多位保守派議員，就是站在川普一邊，反對「無條件」通過法案的主力；屆時能不能達成三分之二推翻總統否決，會有看頭。

自由黨團主席畢格斯(Andy Biggs)認為8日通過的法案大有問題，包括川普下令從阿富汗、德國撤軍總數，都予設限。

史密斯等人卻認為，法案不通過，許多建軍計畫都不能執行，如新武器的研發、戰備計畫、軍中人事等等。德州共和黨眾議員索恩貝里(Mac Thornberry)也認為，不能因為政治人物無法完成立法程序，而「懲罰」三軍將士的待遇。