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奧斯丁掌國防部 民主黨現雜音 憂壞了美國百年傳統

記者張文馨／華盛頓報導
奧斯丁。(美聯社)
奧斯丁。(美聯社)

總統當選人拜登8日宣布提名中央司令部前司令奧斯丁(Lloyd Austin)出任國防部長；民主黨內立即出現雜音，憂心豁免奧斯丁的退役限制，讓他出任防長，將破壞美國數百年來文官領軍的傳統。

美聯社報導，文官領導五角大廈，是為避免軍人奪權、推翻執政政府，並鞏固總統為軍隊最高領導人；因此規定若軍人要出任防長，須退役滿七年。一般來說，僅參院有權審查人事任命，若要動用豁免權，則需參、眾兩院都通過。

奧斯丁2016年才退役，就算明年順利就職，也不過四年多，拜登在宣布提名奧斯丁後，以投書媒體呼籲國會儘速通過豁免，讓奧斯丁出任國防部長。

據報導，民主黨籍聯邦參議員布魯門塔(Richard Blumenthal)表示，動用豁免權將牴觸「文官控制不具政治性軍隊」的基本原則；此一原則對美國民主至關重要，在此一狀況下仍不幸地必須遵守。

曾在歐巴馬政府擔任國防官員的民主黨籍聯邦眾議員史羅金(Elissa Slotkin)表示，她很尊敬奧斯丁，兩人也曾在國防部共事；但選擇一位剛退役的將官出任國防部長實在令人沮喪，防長一職的設計本就是希望由文官監督軍隊。

史羅金表示，這個平衡在過去4年就被打破，她希望拜登團隊在國會行使同意權前能釋疑。

也有民主黨員表態支持豁免，參院軍事委員會主席殷霍夫(James Inhofe)表示，他將會投票支持豁免；參議員桑德斯(Bernie Sanders)也說他傾向支持。

由國會豁免被提名人受限，歷史上只發生過兩次，一次是1950年時任總統杜魯門提名退役5年的馬歇爾(George Marshall)，第二次則是2017年美國總統川普提名退役四年的海軍上將馬提斯(Jim Mattis)，當時就有民主黨人反對。

據報導，當時國會通過馬提斯出任防長，是為了補川普在國安經驗上的不足，事後有批評意見認為，馬提斯過度以軍人為中心；馬提斯在2018年因反對川普自敘利亞撤軍而去職。

拜登政權交接團隊宣布國防部長的人事任命同時，大西洋月刊(the Atlantic)刊登拜登投書，解釋為何選擇奧斯丁接任國防部長，這篇文章的副標題為「我們需要一個通過試驗的、且能應對當前面臨挑戰的領袖」。

拜登表示，鑑於當前美國面臨的巨大且緊急的挑戰和威脅，奧斯丁必須很快被確認提名。

拜登在投書中提到，自己過去擔任副總統期間訪問中東，及後來兩人在白宮戰情室共事，親眼見證奧斯丁的指揮，凸顯奧斯丁是真切且通過試驗的美國軍人和領導人，拜登也讚許奧斯丁有冷靜的人格特質。

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