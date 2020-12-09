我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美破1517萬確診 加州確診逾142萬

駐中大使 拜登擬提名布塔朱吉 曾讚「他讓我想起兒子」

拜登司法部長人選 或提名阿州落選參議員瓊斯

記者張聲肇／綜合報導
阿拉巴馬落選聯邦參議員瓊斯可能獲提名司法部長。(美聯社)
阿拉巴馬落選聯邦參議員瓊斯可能獲提名司法部長。(美聯社)

拜登關係深厚的阿拉巴馬落選聯邦參議員瓊斯(Doug Jones)可能獲提名司法部長，拜登也可能提名俄亥俄州聯邦眾議員瑪西亞‧傅吉(Marcia Fudge)出任聯邦住房與城市發展部長。此外，拜登在本周稍後還將宣布提名愛阿華州前州長、曾擔任農業部長的維爾塞克(Tom Vilsack)， 回鍋出任農業部長。

知情人士指出，司法部長人選除瓊斯外，另有華府特區聯邦上訴法院法官加藍德(Merrick Garland)與前副司法部長葉慈(Sally Yates)。加蘭德2016年獲任命為最高院大法官，因無法通過共和黨主導的參院任命程序而作罷。

瓊斯連任失敗，1月就得回家待業。若獲任命，他將是四年來阿拉巴馬州第二位被提名為司法部長的聯邦參議員。第一位是塞辛斯(Jeff Sessions)，也就是空出參院席位，他補上去的那一位。

瓊斯不願回答是否接受提名的問題。他說，提名過程他不予置評，反正有一定程序要走，希望很快就走完，「到時候再看看吧」。

從大學法學院起就結識拜登的瓊斯，可能出任的強項是，他身為白人，在種族、民權等方面的問政紀錄，無懈可擊。

CNN報導，傅吉可能成為拜登內閣中第二位非裔女性。上周，她曾被考慮擔任農業部長，現改為住房部長。

民主黨在國會的多數優勢不若過去四年，因此拜登不是很願意讓現任眾議員空出位置來補選，傅吉在俄州的選區，算是民主黨穩固的地盤，因此可以例外。

8日晚，傅吉對CNN說，若獲提名，那是一大榮幸，出任內閣閣員「大概是我絕對不會去做的最狂野的夢裡，才會發生的事」，「因此，只要對這位總統幫得上忙，我樂於效勞」。

傅吉2008年來歷任眾院行政、農業、教育與勞工委員會委員，也曾任非裔黨團召集人。目前她是行政委員會選舉小組和農業委員會營養小組召集人。2018年，她一度想擠下波洛西當議長。

俄亥俄州法規定，聯邦眾議員從缺，得由州長下令補選，補選期限不設限。

拜登將宣布提名愛阿華州前州長、曾擔任農業部長的維爾塞克，回鍋出任農業部長。(美聯...
拜登將宣布提名愛阿華州前州長、曾擔任農業部長的維爾塞克，回鍋出任農業部長。(美聯社)
拜登可能提名俄亥俄州聯邦眾議員瑪西亞‧傅吉出任聯邦住房與城市發展部長。(美聯社)
拜登可能提名俄亥俄州聯邦眾議員瑪西亞‧傅吉出任聯邦住房與城市發展部長。(美聯社)

提名 拜登 俄亥俄州

上一則

中國女諜滲透美政壇？ 媒體爆：瞄準民主黨政客

下一則

「恐違憲！」德州檢察長提訴最高院 禁4州選舉人投票

延伸閱讀

拜登上任前加速「執行死刑」聯邦監獄傳多人染疫

拜登上任前加速「執行死刑」聯邦監獄傳多人染疫
拜登挑「退役未滿7年」奧斯丁接國防部長 民主黨現雜音

拜登挑「退役未滿7年」奧斯丁接國防部長 民主黨現雜音
世界晚報/12/8：德州檢察長上訴高院禁4州選舉人投票

世界晚報/12/8：德州檢察長上訴高院禁4州選舉人投票
拜登承諾上任百日施打1億劑疫苗 介紹抗疫團隊

拜登承諾上任百日施打1億劑疫苗 介紹抗疫團隊

熱門新聞

1張圖看疫情：美破1500萬確診 加州逾2萬人死

2020-12-08 03:00
國會參院兩黨正協商新的紓困法案，但目前傳出暫時不包括發給個人的1200元紓困支票。 (Getty Images)

新紓困案 1200元補助取消 失業者每周津貼300元

2020-12-07 02:30
川普總統私人律師朱利安尼(Rudy Giuliani)，今日傳出染上新冠肺炎。路透

川普律師朱利安尼新冠確診 CNN：已住院

2020-12-06 20:06
參院多數黨領袖麥康諾同意盡快通過9080億元的紓困案，他認為救人如救火，一秒不能遲。(路透)

麥康諾：年底前通過第2波紓困案 9080億元計畫

2020-12-03 22:24
輝瑞研發的新冠疫苗可望本周稍後可展開民眾施打，明年第二季，全民都可接種到。(Getty Images)

要錢嗎？疫苗將開打 4件事你需知

2020-12-06 21:47
白登的防疫顧問岡德(圖)對於阿特拉斯的辭職消息感到欣慰。取材自臉書

白宮防疫專家突辭！白登新冠顧問鬆口氣：他並不夠格

2020-12-01 07:17

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
英媒：威廉王子秘密抗癌中 禁止任何人告訴哈利

英媒：威廉王子秘密抗癌中 禁止任何人告訴哈利
德州檢察長上訴最高法院 要求禁止4州選舉人投票

德州檢察長上訴最高法院 要求禁止4州選舉人投票
餐館初次約會 女模點2萬火鍋 男子逃單「不跑才傻」

餐館初次約會 女模點2萬火鍋 男子逃單「不跑才傻」
600元現金支票 白宮促眾院納入紓困案

600元現金支票 白宮促眾院納入紓困案
紐時：賄賂是中國疫苗產業的致命弱點

紐時：賄賂是中國疫苗產業的致命弱點