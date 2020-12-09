拜登司法部長人選 或提名阿州落選參議員瓊斯

阿拉巴馬落選聯邦參議員瓊斯可能獲提名司法部長。(美聯社)

與拜登 關係深厚的阿拉巴馬落選聯邦參議員瓊斯(Doug Jones)可能獲提名 司法部長，拜登也可能提名俄亥俄州 聯邦眾議員瑪西亞‧傅吉(Marcia Fudge)出任聯邦住房與城市發展部長。此外，拜登在本周稍後還將宣布提名愛阿華州前州長、曾擔任農業部長的維爾塞克(Tom Vilsack)， 回鍋出任農業部長。

知情人士指出，司法部長人選除瓊斯外，另有華府特區聯邦上訴法院法官加藍德(Merrick Garland)與前副司法部長葉慈(Sally Yates)。加蘭德2016年獲任命為最高院大法官，因無法通過共和黨主導的參院任命程序而作罷。

瓊斯連任失敗，1月就得回家待業。若獲任命，他將是四年來阿拉巴馬州第二位被提名為司法部長的聯邦參議員。第一位是塞辛斯(Jeff Sessions)，也就是空出參院席位，他補上去的那一位。

瓊斯不願回答是否接受提名的問題。他說，提名過程他不予置評，反正有一定程序要走，希望很快就走完，「到時候再看看吧」。

從大學法學院起就結識拜登的瓊斯，可能出任的強項是，他身為白人，在種族、民權等方面的問政紀錄，無懈可擊。

CNN報導，傅吉可能成為拜登內閣中第二位非裔女性。上周，她曾被考慮擔任農業部長，現改為住房部長。

民主黨在國會的多數優勢不若過去四年，因此拜登不是很願意讓現任眾議員空出位置來補選，傅吉在俄州的選區，算是民主黨穩固的地盤，因此可以例外。

8日晚，傅吉對CNN說，若獲提名，那是一大榮幸，出任內閣閣員「大概是我絕對不會去做的最狂野的夢裡，才會發生的事」，「因此，只要對這位總統幫得上忙，我樂於效勞」。

傅吉2008年來歷任眾院行政、農業、教育與勞工委員會委員，也曾任非裔黨團召集人。目前她是行政委員會選舉小組和農業委員會營養小組召集人。2018年，她一度想擠下波洛西當議長。

俄亥俄州法規定，聯邦眾議員從缺，得由州長下令補選，補選期限不設限。