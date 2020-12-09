我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美破1517萬確診 加州確診逾142萬

駐中大使 拜登擬提名布塔朱吉 曾讚「他讓我想起兒子」

小唐納轉發中國女諜案 大嘲民主黨議員

記者胡玉立／綜合報導
方芳分別與加州民主黨聯邦眾議員史沃威爾(左圖左)、華裔眾議員趙美心(右圖左)合影。(取自Facebook)
方芳分別與加州民主黨聯邦眾議員史沃威爾(左圖左)、華裔眾議員趙美心(右圖左)合影。(取自Facebook)

網媒Axios報導疑似中國間諜方芳(Fang Fang)色誘地方政壇人物，川普總統長子小唐納(Donald Trump Jr.)不但立即在推特多次轉發此新聞，還繪聲繪影指稱民主黨聯邦眾議員史沃威爾(Eric Swalwell)與方芳「同睡」；儘管Axios報導並未提到史沃威爾曾與方芳有任何男女關係或私人情感往來。

眾院情報委員會成員史沃威爾以反川普聞名，在國會調查俄羅斯介入選舉案前後，均曾猛烈炮轟川普家族。 

在中國女間諜試圖色誘美國地方政壇人物的報導傳出後，小唐納的推文立即拿史沃威爾「開刀」 寫道：「所以花了幾年時間說我是俄羅斯特工的聯邦眾議員史沃威爾，其實當時是和中國間諜睡覺。這種事是不可能捏造的。這個中計的白痴怎麼能繼續待在情報委員會裡？」

Axios報導雖提到聯邦調查局(FBI)監控到疑似中國女間諜方芳曾與中西部兩名未指明的市長有戀愛關係或性關係，但並未提到史沃威爾與方芳有任何浪漫互動或私人關係。報導指稱，方芳在2011年至2015年與史沃威爾在許多場合有互動。方芳因受FBI反情報調查，於2015年6月離美。

小唐納在另一條有關史沃威爾警告選舉可能遭到干預的推文中，痛批政府當局在中國、伊朗、俄羅斯干預選舉威脅方面，根本是「虛假的對等」。他戲稱：「一切都開始變得有意思了！」

史沃威爾辦公室已針對Axios報導發表聲明指出，「史沃威爾很久以前即向聯邦調查局提供了有關此人(方芳)的信息，他在八年前認識她，近六年來未再見過」。史沃威爾辦公室拒絕就小唐納的說法置評。

中國 小唐納 間諜

上一則

聲援香港 拜登準國安顧問首發聲 允供「避風港」

下一則

奧斯丁掌國防部 民主黨現雜音 憂壞了美國百年傳統

延伸閱讀

拜登挑「退役未滿7年」奧斯丁接國防部長 民主黨現雜音

拜登挑「退役未滿7年」奧斯丁接國防部長 民主黨現雜音
孟晚舟案╱加警長坦承協助FBI沒收手機「不舒服」

孟晚舟案╱加警長坦承協助FBI沒收手機「不舒服」
川普選舉訴訟律師艾利斯確診染疫

川普選舉訴訟律師艾利斯確診染疫
暖心法國神秘客 將部分財產遺贈俄羅斯「冬宮貓」

暖心法國神秘客 將部分財產遺贈俄羅斯「冬宮貓」

熱門新聞

1張圖看疫情：美破1500萬確診 加州逾2萬人死

2020-12-08 03:00
國會參院兩黨正協商新的紓困法案，但目前傳出暫時不包括發給個人的1200元紓困支票。 (Getty Images)

新紓困案 1200元補助取消 失業者每周津貼300元

2020-12-07 02:30
川普總統私人律師朱利安尼(Rudy Giuliani)，今日傳出染上新冠肺炎。路透

川普律師朱利安尼新冠確診 CNN：已住院

2020-12-06 20:06
參院多數黨領袖麥康諾同意盡快通過9080億元的紓困案，他認為救人如救火，一秒不能遲。(路透)

麥康諾：年底前通過第2波紓困案 9080億元計畫

2020-12-03 22:24
輝瑞研發的新冠疫苗可望本周稍後可展開民眾施打，明年第二季，全民都可接種到。(Getty Images)

要錢嗎？疫苗將開打 4件事你需知

2020-12-06 21:47
白登的防疫顧問岡德(圖)對於阿特拉斯的辭職消息感到欣慰。取材自臉書

白宮防疫專家突辭！白登新冠顧問鬆口氣：他並不夠格

2020-12-01 07:17

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
英媒：威廉王子秘密抗癌中 禁止任何人告訴哈利

英媒：威廉王子秘密抗癌中 禁止任何人告訴哈利
德州檢察長上訴最高法院 要求禁止4州選舉人投票

德州檢察長上訴最高法院 要求禁止4州選舉人投票
餐館初次約會 女模點2萬火鍋 男子逃單「不跑才傻」

餐館初次約會 女模點2萬火鍋 男子逃單「不跑才傻」
600元現金支票 白宮促眾院納入紓困案

600元現金支票 白宮促眾院納入紓困案
紐時：賄賂是中國疫苗產業的致命弱點

紐時：賄賂是中國疫苗產業的致命弱點