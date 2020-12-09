小唐納轉發中國女諜案 大嘲民主黨議員

方芳分別與加州民主黨聯邦眾議員史沃威爾(左圖左)、華裔眾議員趙美心(右圖左)合影。(取自Facebook)

網媒Axios報導疑似中國 女間諜 方芳(Fang Fang)色誘地方政壇人物，川普總統長子小唐納 (Donald Trump Jr.)不但立即在推特多次轉發此新聞，還繪聲繪影指稱民主黨聯邦眾議員史沃威爾(Eric Swalwell)與方芳「同睡」；儘管Axios報導並未提到史沃威爾曾與方芳有任何男女關係或私人情感往來。

眾院情報委員會成員史沃威爾以反川普聞名，在國會調查俄羅斯介入選舉案前後，均曾猛烈炮轟川普家族。

在中國女間諜試圖色誘美國地方政壇人物的報導傳出後，小唐納的推文立即拿史沃威爾「開刀」 寫道：「所以花了幾年時間說我是俄羅斯特工的聯邦眾議員史沃威爾，其實當時是和中國間諜睡覺。這種事是不可能捏造的。這個中計的白痴怎麼能繼續待在情報委員會裡？」

Axios報導雖提到聯邦調查局(FBI)監控到疑似中國女間諜方芳曾與中西部兩名未指明的市長有戀愛關係或性關係，但並未提到史沃威爾與方芳有任何浪漫互動或私人關係。報導指稱，方芳在2011年至2015年與史沃威爾在許多場合有互動。方芳因受FBI反情報調查，於2015年6月離美。

小唐納在另一條有關史沃威爾警告選舉可能遭到干預的推文中，痛批政府當局在中國、伊朗、俄羅斯干預選舉威脅方面，根本是「虛假的對等」。他戲稱：「一切都開始變得有意思了！」

史沃威爾辦公室已針對Axios報導發表聲明指出，「史沃威爾很久以前即向聯邦調查局提供了有關此人(方芳)的信息，他在八年前認識她，近六年來未再見過」。史沃威爾辦公室拒絕就小唐納的說法置評。