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中國女諜滲透美政壇？ 媒體爆：瞄準民主黨政客

記者胡玉立／綜合報導
方芳(右)曾與加州民主黨聯邦眾議員史沃威爾(左)來往密切。(取自Facebook)
方芳(右)曾與加州民主黨聯邦眾議員史沃威爾(左)來往密切。(取自Facebook)

新聞網站Axios驚爆，疑似中國女間諜方芳(Fang Fang，音譯)2011年至2015年住在加州舊金山灣區時，曾利用美色力圖親近多位地方政壇明星，她與加州民主黨聯邦眾議員史沃威爾(Eric Swalwell)等人曾頻密互動，並與至少兩名中西部市長有「戀愛關係」或「性關係」。為破壞此女布局，聯邦調查局(FBI)曾特別向史沃威爾提供「防衛簡報」。

報導引述現任和前任情報官員說法指稱，方芳或克莉絲汀．方(Christine Fang)方芳在20至30歲間到加州州立大學東灣分校就讀，曾任中國學生聯誼會會長和亞太聯盟(APAPA)會長。她看準地方政壇新星可能成為未來國家級政治人物，利用會長身分與政治人物接觸，透過競選募款、人脈、政治集會和「戀愛關係」打入美國政治圈，也曾參加地區市長會議。

官員指稱，方芳在三年內至少與兩位中西部市長有過性關係或戀愛關係；至少兩次被FBI電子監控設備拍到與政治人物發生性行為，其中一名政治人物是俄亥俄州一名市長。在2014年一場會議中，一名「年長」的中西部市長稱方芳是他「女友」。與她交往的一位市長曾問方芳為何對他感興趣，方芳回道，她想增進自己的英語能力。

情報官員指出，雖然他們不認為方芳收到或傳遞了機密信息，但他們仍認為此案「情節重大，因為其人脈網絡確實牽涉到一些身分非常敏感的人」。方芳在遭到FBI反情報調查後，2015年6月無預警離美。

Axios報導表示，方芳與史沃威爾往來最早是透過中國學生聯誼會開始。到2014年，她與史沃威爾辦公室建立「緊密聯繫」，並參與史沃威爾2014年競選募款活動，至少在史沃威爾辦公室安插了一位實習生，也在許多場合與史沃威爾互動，時間長達數年。

報導指出，FBI調查人員對方芳的行徑和活動深感震驚，因此在2015年向史沃威爾表達擔憂，並向他作「防衛簡報」。史沃威爾立即切斷與方芳的所有聯繫，他也沒有被指控有過任何不當行為。

史沃威爾辦公室對此報導發表聲明表示，「史沃威爾眾議員很久以前即向聯邦調查局提供此人信息。他在八年前認識此人，且已近六年未見」。史沃威爾在2012年當選國會議員，2016年結婚，有兩個小孩。

此外，報導還指出，方芳另曾在加州聯邦眾議員卡納(Ro Khanna)2014年首度參選聯邦眾議員(後以些微票數敗選)時擔任義工，2013年也曾為夏威夷聯邦眾議員菟西‧蓋芭(Tulsi Gabbard)募款。卡納於2016年當選國會議員。

卡納辦公室對此表示，卡納曾在幾次聚會上見過方芳，但雙方沒有進一步往來。 蓋芭辦公室則表示，蓋芭不記得曾與方芳有過任何會晤或交談，也不記得此人曾在籌款活動扮演重要角色。

與此同時，卡納對FBI調查「間接損害」隱私權表示擔憂。他說：「我尊重執法機構需要保護國家免遭間諜活動。但我們需要嚴格規範，以確保FBI的調查不會間接損害美國公民隱私權或亞裔在美國的合法地位。」

方芳(中)2014年3月與時任國會眾議員的本田(Mike Honda)和時任聖荷...
方芳(中)2014年3月與時任國會眾議員的本田(Mike Honda)和時任聖荷西市議員的卡爾拉(Ash Kalra)合影。(取自Facebook)

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