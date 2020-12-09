聲援香港 拜登準國安顧問首發聲 允供「避風港」

蘇利文。(美聯社)

港版國安法7月實施至今，香港 多名泛民派人士被逮捕，前香港眾志成員黃之鋒等人入獄服刑；川普政府大動作譴責與制裁，美國 總統當選人拜登 至今未置一詞，他提名的白宮國安顧問蘇利文(Jake Sullivan)8日打破沉默推文「嚴重關切」，他是首位對香港議題發言的下一任美國政府團隊成員。

蘇利文表示，嚴重關切香港泛民派運動者持續被捕或被監禁一事；美國將與盟友團結，反對中國大陸對香港自由的侵犯，以及幫助受迫害者找到避風港(safe heaven)。

泛民派議員被取消資格、黃之鋒等人遭重判入獄，美國國務院不僅發表聲明譴責香港，7日還宣布制裁中共人大常委會14名副委員長。

同時，由民主黨占多數的聯邦眾院7日通過「香港人民自由與選擇法」(Hong Kong People's Freedom and Choice Act of 2020)，為逃離政治迫害的在美港人提供臨時保護身分，可申請難民庇護，或申請成為美國移民；擁有臨時保護身分則可取得合法居留與工作權。

英國廣播公司(BBC)7日報導，拜登團隊保持沈默引發香港民主派的焦慮，但香港民主委員會總監朱牧民認為，總統當選人不會在政權過渡期間高調評論外交事務，「期望拜登當選後就開始對香港發表言論，並不現實」。

香港民主運動者羅冠聰和周永康近日投書「紐約時報」，敦促拜登繼續就香港問題施壓。