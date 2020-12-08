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曾致信警告謝家華「嗑太多藥」 歌手珠兒唱輓歌送別

編譯郭宣含／綜合7日電
珠兒2日在YouTube致上11分鐘名為「謝家華輓歌」的影片，希望他在彩虹另一端微笑。（YouTube截圖）
珠兒2日在YouTube致上11分鐘名為「謝家華輓歌」的影片，希望他在彩虹另一端微笑。（YouTube截圖）

歌手珠兒(Jewel)4日在推特撰文為摯友謝家華哀悼，她表示：「我痛失好友謝家華，他創立Zappos、美好生活(Life is Beautiful)音樂節並在拉斯維加斯成立舊城區計畫(Downtown Project)；我無法言語，無法好好寫文，因為他的一生不可能用一個迷因(meme)來總結。」

來源：Jewel YouTube

根據富比世(Forbes)4日報導，46歲的珠兒8月在猶他州公園市為謝家華表演後，由於謝家華決定清理電郵不再收信，因此她曾靠聯邦快遞(FedEx)致信警告謝家華「嗑太多藥」。

富比世報導，珠兒在信中表示：「我得直言，我必須告訴你，我認為你的狀況不好而且神智不清，我認為你嗑太多藥，導致你與生活脫節。」

➤➤➤影／Zappos華裔創辦人謝家華猝逝 人生最後半年陷沉淪

據報珠兒告訴謝家華，「和你共處的那群人無視你慢性自殺，或者與你一起共謀。」她警告：「等你環顧四周，發現每個人都受雇於你，那麼你就麻煩大了，你麻煩大了，謝家華。」

珠兒2日在YouTube致上11分鐘名為「謝家華輓歌」的影片，希望他在彩虹另一端微笑；珠兒指出：「我從來不在哭的時候歌唱，但眼淚潸然留下……若任何人近期痛失摯愛，此歌也獻給你，願我們所有人今年都能一起從痛失摯愛中康復。」

謝家華 富比世 猶他州

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