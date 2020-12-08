我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全球第一位！英國90歲老嫗接種輝瑞新冠疫苗

加州日增確診2萬例 每10人檢測就有1人染疫

巴布狄倫近60年600多首創作 環球音樂3億收購 再寫傳奇

編譯林梅婕／綜合7日電
美國傳奇歌手巴布狄倫近600首曲目，環球音樂出版集團傳以3億元全部買下。圖為巴布狄倫2006年在紐奧良演出。(美聯社)
美國傳奇歌手巴布狄倫近600首曲目，環球音樂出版集團傳以3億元全部買下。圖為巴布狄倫2006年在紐奧良演出。(美聯社)

環球音樂集團(Universal Music Group，UMG)宣布，將收購傳奇歌手巴布狄倫(Bob Dylan)近60年來的所有曲目；雖然雙方並未透露確切的交易金額，但據傳恐怕超過3億元，堪稱史上金額最高的單次版權交易。

雖然巴布狄倫一方並沒有代理人出面回覆，但UMG董事長兼執行長葛蘭吉(Lucian Grainge)7日發布的聲明說道：「燦爛動人、激勵人心且優美、兼具洞見和啟發性─他的歌曲永恆不朽，不論是逾半世紀前或昨日才完成的創作皆然。」

根據美聯社報導，這項交易含括600首歌曲的版權，包括Blowin' In The Wind、The Times They Are a-Changin'、Knockin' On Heaven's Door、Tangled Up in Blue等名曲。

來源：Bob Dylan YouTube

交易完成後，巴布狄倫將不再賺取這些曲目播放的版稅利潤，由UMG負責向唱片公司收取歌曲的版權費用；UMG將全權管理巴布狄倫的音樂作品，並和廣告商、電視台或電影製作人洽談音樂播出的費用。

一般來說，雖然音樂出版公司都會協助創作者開發市場，但是這項交易並未納入巴布狄倫未來產出的作品。

巴布狄倫於2016年榮獲諾貝爾文學獎，為第一個獲此殊榮的的詞曲創作者；他因思索反猶太主義的未公開歌詞，幾週前才以總價49萬5000美元在拍賣會上售出。

今年高齡79歲的巴布狄倫可謂現代搖滾音樂的先鋒，1960年代初期他在紐約市格林威治村(Greenwich Village)民謠圈發跡，並於1962年簽下第一份音樂出版合約；經過58年，巴布狄倫全球唱片銷量超過1億2500萬張，其音樂帶來的影響力足以與披頭四樂團(the Beatles)匹敵。

雪城大學音樂工業企劃的主任沃德(Bill Werde)說：「這項交易是單人音樂創作家在流行音樂史上最大的成就，也顯示巴布狄倫的市場仍相當龐大。」

近幾年來，串流音樂平台如Spotify和Apple Music的崛起，帶動音樂版權的銷售市場；音樂創作者靠著出售版權，價碼可比每年的版權服務費高出10倍至20倍，比起早期的8倍至13倍還要多出許多，也讓音樂出版商和投資人見獵心喜，加碼擴大音樂市場的投資。

此外，疫情期間許多歌手不得舉辦大型活動，演唱會和表演紛紛取消使他們收入銳減，財務壓力增加；因此這段期間藝術投資興起後，版權銷售也成為資深音樂人紓困的一種方式。

有消息透露，在最近一次的交易事件中，老牌搖滾樂隊佛利伍麥克(Fleetwood Mac)的主唱史蒂薇‧尼克斯 (Stevie Nicks)，出售她價值一億元的版權曲目。

然而，巴布狄倫透過這次版權交易雖然獲得更高的報酬，不過待繳的稅收更是不少；除了州稅他還必須繳納高達23.8%的一次性資本利得稅，但相對可以免掉過去州政府每年向他徵收37%的音樂版稅獲利。

美國傳奇歌手巴布狄倫近600首曲目，環球音樂出版集團傳以3億元全部買下。圖為巴布...
美國傳奇歌手巴布狄倫近600首曲目，環球音樂出版集團傳以3億元全部買下。圖為巴布狄倫1965年在倫敦留影。(美聯社)

投資 紐約市 紓困

上一則

美眾院通過新法 提供在美港人臨時保護身分

下一則

曾致信警告謝家華「嗑太多藥」 歌手珠兒唱輓歌送別

延伸閱讀

全世界第一個突破音障的人！美國傳奇飛行員葉格過世

全世界第一個突破音障的人！美國傳奇飛行員葉格過世
環球音樂買下巴布狄倫全創作 估交易價破3億元

環球音樂買下巴布狄倫全創作 估交易價破3億元
傳奇球王馬拉度納60歲辭世 阿根廷全國哀悼三天

傳奇球王馬拉度納60歲辭世 阿根廷全國哀悼三天
圖輯／再看一眼，上帝之手！ 再見，足壇傳奇！

圖輯／再看一眼，上帝之手！ 再見，足壇傳奇！

熱門新聞

1張圖看疫情：紐約州確診逾70萬 喬州破50萬

2020-12-07 03:00
國會參院兩黨正協商新的紓困法案，但目前傳出暫時不包括發給個人的1200元紓困支票。 (Getty Images)

新紓困案 1200元補助取消 失業者每周津貼300元

2020-12-07 02:30
川普總統私人律師朱利安尼(Rudy Giuliani)，今日傳出染上新冠肺炎。路透

川普律師朱利安尼新冠確診 CNN：已住院

2020-12-06 20:06
Zappos的創辦人謝家華因火災受傷去世，康乃狄克州法醫中心指出，死因為嗆傷引發併發症。（路透）

謝家華死於「嗆傷併發症」 康州法醫中心：判定是意外

2020-11-30 18:58
參院多數黨領袖麥康諾同意盡快通過9080億元的紓困案，他認為救人如救火，一秒不能遲。(路透)

麥康諾：年底前通過第2波紓困案 9080億元計畫

2020-12-03 22:24
白登的防疫顧問岡德(圖)對於阿特拉斯的辭職消息感到欣慰。取材自臉書

白宮防疫專家突辭！白登新冠顧問鬆口氣：他並不夠格

2020-12-01 07:17

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
影／Zappos華裔創辦人謝家華猝逝 人生最後半年陷沉淪

影／Zappos華裔創辦人謝家華猝逝 人生最後半年陷沉淪
共和黨參議員指中國有5千年盜竊史 華人請願抗議

共和黨參議員指中國有5千年盜竊史 華人請願抗議
「不是唱反調」 加州多人違反居家避疫令 真實想法曝光

「不是唱反調」 加州多人違反居家避疫令 真實想法曝光
多手段造假偷稅漏稅 紐約市亞裔連鎖超市老闆被罰470萬

多手段造假偷稅漏稅 紐約市亞裔連鎖超市老闆被罰470萬
美公衛局長：這波疫情升溫與之前狀況不同

美公衛局長：這波疫情升溫與之前狀況不同