巴布狄倫近60年600多首創作 環球音樂3億收購 再寫傳奇

美國傳奇歌手巴布狄倫近600首曲目，環球音樂出版集團傳以3億元全部買下。圖為巴布狄倫2006年在紐奧良演出。(美聯社)

環球音樂集團(Universal Music Group，UMG)宣布，將收購傳奇歌手巴布狄倫(Bob Dylan)近60年來的所有曲目；雖然雙方並未透露確切的交易金額，但據傳恐怕超過3億元，堪稱史上金額最高的單次版權交易。

雖然巴布狄倫一方並沒有代理人出面回覆，但UMG董事長兼執行長葛蘭吉(Lucian Grainge)7日發布的聲明說道：「燦爛動人、激勵人心且優美、兼具洞見和啟發性─他的歌曲永恆不朽，不論是逾半世紀前或昨日才完成的創作皆然。」

根據美聯社報導，這項交易含括600首歌曲的版權，包括Blowin' In The Wind、The Times They Are a-Changin'、Knockin' On Heaven's Door、Tangled Up in Blue等名曲。

來源：Bob Dylan YouTube

交易完成後，巴布狄倫將不再賺取這些曲目播放的版稅利潤，由UMG負責向唱片公司收取歌曲的版權費用；UMG將全權管理巴布狄倫的音樂作品，並和廣告商、電視台或電影製作人洽談音樂播出的費用。

一般來說，雖然音樂出版公司都會協助創作者開發市場，但是這項交易並未納入巴布狄倫未來產出的作品。

巴布狄倫於2016年榮獲諾貝爾文學獎，為第一個獲此殊榮的的詞曲創作者；他因思索反猶太主義的未公開歌詞，幾週前才以總價49萬5000美元在拍賣會上售出。

今年高齡79歲的巴布狄倫可謂現代搖滾音樂的先鋒，1960年代初期他在紐約市 格林威治村(Greenwich Village)民謠圈發跡，並於1962年簽下第一份音樂出版合約；經過58年，巴布狄倫全球唱片銷量超過1億2500萬張，其音樂帶來的影響力足以與披頭四樂團(the Beatles)匹敵。

雪城大學音樂工業企劃的主任沃德(Bill Werde)說：「這項交易是單人音樂創作家在流行音樂史上最大的成就，也顯示巴布狄倫的市場仍相當龐大。」

近幾年來，串流音樂平台如Spotify和Apple Music的崛起，帶動音樂版權的銷售市場；音樂創作者靠著出售版權，價碼可比每年的版權服務費高出10倍至20倍，比起早期的8倍至13倍還要多出許多，也讓音樂出版商和投資 人見獵心喜，加碼擴大音樂市場的投資。

此外，疫情期間許多歌手不得舉辦大型活動，演唱會和表演紛紛取消使他們收入銳減，財務壓力增加；因此這段期間藝術投資興起後，版權銷售也成為資深音樂人紓困 的一種方式。

有消息透露，在最近一次的交易事件中，老牌搖滾樂隊佛利伍麥克(Fleetwood Mac)的主唱史蒂薇‧尼克斯 (Stevie Nicks)，出售她價值一億元的版權曲目。

然而，巴布狄倫透過這次版權交易雖然獲得更高的報酬，不過待繳的稅收更是不少；除了州稅他還必須繳納高達23.8%的一次性資本利得稅，但相對可以免掉過去州政府每年向他徵收37%的音樂版稅獲利。