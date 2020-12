巴布狄倫近60年600多首創作 環球音樂3億收購 再寫傳奇

美國傳奇歌手巴布狄倫近600首曲目,環球音樂出版集團傳以3億元全部買下。圖為巴布狄倫2006年在紐奧良演出。(美聯社)

環球音樂集團(Universal Music Group,UMG)宣布,將收購傳奇歌手巴布狄倫(Bob Dylan)近60年來的所有曲目;雖然雙方並未透露確切的交易金額,但據傳恐怕超過3億元,堪稱史上金額最高的單次版權交易。

雖然巴布狄倫一方並沒有代理人出面回覆,但UMG董事長兼執行長葛蘭吉(Lucian Grainge)7日發布的聲明說道:「燦爛動人、激勵人心且優美、兼具洞見和啟發性─他的歌曲永恆不朽,不論是逾半世紀前或昨日才完成的創作皆然。」

根據美聯社報導,這項交易含括600首歌曲的版權,包括Blowin' In The Wind、The Times They Are a-Changin'、Knockin' On Heaven's Door、Tangled Up in Blue等名曲。

交易完成後,巴布狄倫將不再賺取這些曲目播放的版稅利潤,由UMG負責向唱片公司收取歌曲的版權費用;UMG將全權管理巴布狄倫的音樂作品,並和廣告商、電視台或電影製作人洽談音樂播出的費用。

一般來說,雖然音樂出版公司都會協助創作者開發市場,但是這項交易並未納入巴布狄倫未來產出的作品。

巴布狄倫於2016年榮獲諾貝爾文學獎,為第一個獲此殊榮的的詞曲創作者;他因思索反猶太主義的未公開歌詞,幾週前才以總價49萬5000美元在拍賣會上售出。

今年高齡79歲的巴布狄倫可謂現代搖滾音樂的先鋒,1960年代初期他在紐約市 格林威治村(Greenwich Village)民謠圈發跡,並於1962年簽下第一份音樂出版合約;經過58年,巴布狄倫全球唱片銷量超過1億2500萬張,其音樂帶來的影響力足以與披頭四樂團(the Beatles)匹敵。

雪城大學音樂工業企劃的主任沃德(Bill Werde)說:「這項交易是單人音樂創作家在流行音樂史上最大的成就,也顯示巴布狄倫的市場仍相當龐大。」

近幾年來,串流音樂平台如Spotify和Apple Music的崛起,帶動音樂版權的銷售市場;音樂創作者靠著出售版權,價碼可比每年的版權服務費高出10倍至20倍,比起早期的8倍至13倍還要多出許多,也讓音樂出版商和投資 人見獵心喜,加碼擴大音樂市場的投資。

此外,疫情期間許多歌手不得舉辦大型活動,演唱會和表演紛紛取消使他們收入銳減,財務壓力增加;因此這段期間藝術投資興起後,版權銷售也成為資深音樂人紓困 的一種方式。

有消息透露,在最近一次的交易事件中,老牌搖滾樂隊佛利伍麥克(Fleetwood Mac)的主唱史蒂薇‧尼克斯 (Stevie Nicks),出售她價值一億元的版權曲目。

然而,巴布狄倫透過這次版權交易雖然獲得更高的報酬,不過待繳的稅收更是不少;除了州稅他還必須繳納高達23.8%的一次性資本利得稅,但相對可以免掉過去州政府每年向他徵收37%的音樂版稅獲利。