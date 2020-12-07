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紐時：拉美裔現任加州檢察長貝西拉 獲提名衛生部長

記者顏伶如／綜合報導
加州檢察長貝西拉，6日傳出被總統當選人拜登提名為聯邦衛生部長。(美聯社)
加州檢察長貝西拉，6日傳出被總統當選人拜登提名為聯邦衛生部長。(美聯社)

紐約時報6日報導，總統當選人拜登將提名民主黨籍加州檢察長貝西拉(Xavier Becerra)為衛生部長，這個人事安排讓外界頗為意外。貝西拉任命案如獲通過，將承擔在疫情下領導衛生部的艱難任務，他也將成為美國史上第一位拉美裔衛生部長。

熟悉拜登組閣內情的消息人士透露，對於衛生部長的選擇，拜登的決定直到最近幾天才趨明朗。62歲的貝西拉專業背景以刑事司法、移民問題與稅法政策為主，過去這段期間一直被看好有機會掌司法部。貝西拉從1993年至2017年間擔任加州聯邦眾議員，也曾擔任眾院民主黨黨團主席。

包括美國小兒科學會(American Academy of Pediatrics)、美國醫師學會(American College of Physicians)在內等五個重量級醫界團體，上周聯合致函拜登指出，希望新政府能選派「資歷豐富的醫師出任要職，以增進全國人民健康」。

貝西拉擔任加州檢察長期間，曾在健保問題出力甚多，率領其他20州及華府特區團隊共同保護俗稱「歐記健保」的「可負擔健保法」(Affordable Care Act)免於被共和黨籍州檢察長撤銷。另外，貝西拉長期在民主黨內也對婦女健康議題極為關切。

美國染新冠死亡人數已逾28萬2236人，少數族裔民眾在疫情期間受到衝擊尤其嚴重，貝西拉一就任衛生部長，將立即面臨巨大考驗。

拜登政權交接團隊發言人不願對貝西拉是否接掌衛生部發表評論。但消息人士透露，拜登本周很快就會宣布任命貝西拉為衛生部長。

另一方面，從7日開始，拜登交接團隊就將開始獲得國防部旗下情報單位提供情資簡報。根據媒體報導，過去數周以來，國防部一直不願讓國家安全局(NSA)、國防情報局(Defense Intelligence Agency)對拜登交接團隊提供簡報。

一名國防部高層官員對有線電視新聞網(CNN)表示，拜登交接團隊人員7日、8日都將與國防部情報單位開會。

拜登 美國 國防部

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