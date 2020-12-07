內定預算局長 「大砲」譚頓 黨內外樹敵多 任命會恐遭「修理」

總統當選人拜登內定的白宮預算局長譚頓，內外樹敵甚多，在參院任命聽證時將遭遇質詢硬仗。(美聯社)

總統當選人拜登 提名出任白宮預算 管理局(OMB)局長的倪拉‧譚頓(Neera Tanden)，長年來左批黨內極左派，右打共和黨，而且用詞辛辣犀利，如今她獲提名出任位高權重的職務，一路以來被她傷到的人已摩拳擦掌，準備要在任命聽證會上好好修理她；譚頓應該是白登內閣人事任命中，最受爭議的人物。

現年50歲的譚頓現任華府智庫美國進步中心執行長，曾在民主黨 政府施展身手，也在前國務卿喜萊莉‧柯林頓手下任職，她用文字修理人是高手，比方給參院多數黨領袖麥康諾貼上「莫斯科米契爾」(Moscow Mitch)的標籤；最高法院大法官卡瓦諾(Brett Kavanaugh)任命案硝煙味很濃，塵埃落定而民主黨檢討時，她尖銳批駁共和黨聯邦參議員蘇珊‧柯林斯(Susan Collins)是「最爛的人」。

多年來，譚頓是民主黨戰將，願意用陰損言詞，對付共和黨及批評她老闆柯林頓的左派人士。現在好些共和黨高層已放話，反對譚頓的人事任命，進步派則把譚頓看待成試金石，想了解左派是否願意就社福施政預算方面，挑戰溫和派的拜登。

聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)的前文膽席若塔(David Sirota)表示，假如譚頓的人事任命一帆風順，沒碰到左派的挑戰，就強烈代表進步派人馬沒意願就任何事情挑戰拜登。

譚頓可望成為第一位出任預算管理局長的有色人種。她的朋友及盟友表示，一堆噪音糾纏譚頓的網路角色，其實是障眼法，叫人忽略她的口碑以及制定大政策時的豐富經驗，比方她2007年幫柯林頓形塑出健保方案，後來擔任高級謀士，幫忙打造出歐記健保。

拜登4日發推文大力支持譚頓，說譚頓「制定政策才華橫溢，行政經驗豐富」，「最重要的是她的信仰與我契合，她主持的預算能反映民主黨的價值」。