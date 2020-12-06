惡整拜登？國防部否認拒交接

代理國防部長米勒5日發表聲明表示，五角大廈正在與拜登的過渡團隊進行「充分合作」。

知情的卸任情報高層官員向CNN透露，川普 政府阻撓拜登 交接團隊會見國防部 情報機構官員，國防部則發表聲明否認，並說，會晤暫定下周初。代理國防部長米勒(Christopher Miller)5日發表聲明表示，五角大廈正在與拜登的過渡團隊進行「充分合作」。

報導說，此一情況顯示，在經數周拖延後，如今拜登手下的機構檢核小組(Agency ReviewTeam)似乎都能順利會見其他機構的官員，唯獨尚未能拜會國防部轄下各軍事情報機構的官員，包括國防情報局(DIA)與國家安全局(NSA)。

國防部否認意圖阻擋拜登團隊，部內高官告訴記者，部方已向交接官員簡報過軍事業務，包括高層政策與國際安全問題，但情報問題除外。

國防部發言人高夫(Sue Gough)否認拜登團隊要會見國防部情報官員有任何問題，她發表聲明說：「國防部機構檢核小組(The DOD Agency ReviewTeam)的檢核要求從未碰壁，我們持續與這個小組協調，為他們要求的一切拜會、簡報和資料更新安排時間。」

高夫的聲明中說，拜登團隊到訪「暫定下周初」，巴特爾和主管情報與安全事務的代理次長正與其他官員密切合作，即將就拜登團隊到訪「完成協調工作」。

中央社報導，一名國防部官員指出，拜登的情報交接團隊「曾與國防部各情報機構直接協商拜會、簡報與視察事宜」，其後國防部依據「規章、美國總務署(GSA)的方針」以及白宮與拜登之間的協議備忘錄，要求拜登團隊與巴特爾洽談所有的拜會與視察事宜。

這位官員表示：「我可以說得更清楚些，相關時間若有更動或延後，是因為(拜登團隊)沒有遵照總務署方針與備忘錄，在安排會見國防部官員之前，先與國防部連繫。他們並非遭到拒絕，只是必須遵守適當程序。」

「華盛頓郵報」率先披露拜登團隊與國防部交接單位有嫌隙，這個單位是由效忠川普總統的官員巴特爾(Kash Patel)負責，而此人與散布拜登的陰謀論有關。

上述卸任情報官員指出，拜登的機構檢核小組早在上周就排定於本周會晤國防部各情報機構官員，但本周初，國防部傳話表示，在機構檢核小組事先提出晤談問題並列出希望會見的國防官員名單前，無法接觸到國防情報部門。

在此情況下，拜登團隊所提出的要求，還得經由國防部法律總顧問及巴特爾審查。川普是在上月整肅國防部文職領導階層期間，任命他的人馬巴特爾出掌國防部的交接事宜。

這位前情報官員說：「那是國防部在惡整未來新任情報圈的交接小組。」