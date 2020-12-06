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僧多粥少！拜登內閣多元化難平衡

編譯盧炯燊／綜合5日電
拜登要讓內閣成員多元化，但位置有限，僧多粥少，非洲裔和西語裔都要求更多職位。(Getty Images)
拜登要讓內閣成員多元化，但位置有限，僧多粥少，非洲裔和西語裔都要求更多職位。(Getty Images)

總統當選人拜登承諾他的政府要像美國人口一樣多元化，但已證明是一個重大挑戰，特別是在平衡意識形態及與關鍵盟友保持關係時，不少非裔及西語裔領袖對他組閣的多元化已感到失望。

其實在整個內閣組合過程中，說明了兩個普遍現象，一是很難取悅所有人，二是試圖彌合民主黨內的嚴重分歧，可能最終將成為一場零和遊戲。

拜登曾在記者會上聲稱，「你們會看到極大的多元性。」然而，包括全國有色人種協進會(NAACP)及其他多個民權組織的領袖，對內閣內沒有提名更多非裔感到不滿。同樣，國會的西語裔黨團小組，希望拜登能任命新墨西哥州長葛理申(Michelle Lujan Grisham)為衛生與公共服務部長，甚至提出具體的司法部長人選，但都未獲承諾。

拜登上周接受CNN訪問時，被問及是否提名一個有色人種擔任司法部長或國防部長時拒絕回應，只聲稱他的內閣將如美國一樣多元化。

司法部長，國防部長與國務卿及財政部長向被視為內閣的四大最高職位，但國務卿已確定是白人布林肯(Antony Blinken)，財政部則由白人女性葉倫(Janet Yellen)領軍，因此司法部與國防部是否屬意非白人，就很受關注。

早在拜登宣布其國安團隊成員時，壓力就開始浮現，特別是延後國防部長和中情局長的提名明顯凸顯出決定人選的壓力。一位熟悉內閣討論情況的人士表示，內閣的四個最高職位絕對不會全是白人，這就增加了激烈的遊說。

非裔選民，特別是非裔婦女，經過多年的組織，在南卡羅來納及喬治亞這兩個關鍵州發揮了作用，讓拜登在初選及大選中獲勝，顯示了他們的政治力量。至於西語裔則在亞利桑納及內華達州挺住拜登，因此如何提名西語裔擔任內閣重要職位，都在考驗拜登。

拜登 提名 司法部

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