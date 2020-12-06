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防疫為重 拜登縮小就職典禮 可能以遠端方式舉行

編譯林育正／綜合5日電
拜登就職典禮的舞台，正在國會大廈前趕工搭建；因應新冠疫情，典禮規模將縮小。(Getty Images)
拜登就職典禮的舞台，正在國會大廈前趕工搭建；因應新冠疫情，典禮規模將縮小。(Getty Images)

民主黨總統當選人拜登、副總統當選人賀錦麗將於明年1月20日宣誓就職，拜登表示，考量新冠疫情，就職典禮規模將大幅縮小，可能仿效稍早民主黨全國黨代表大會的模式，以遠端方式進行，不會有大批人員參加。 

拜登表示，幕僚人員將諮詢公衛專家，制訂合適的方式進行宣誓就職典禮；不過他已表示「幾乎不可能」如過去一般，讓大批民眾聚集在華府國家廣場(National Mall)。

他也表示目前交接團隊正與全代會主辦團隊接洽，許多細節仍是變數。

「我預估屆時在賓夕法尼亞大道上不會有大規模的人潮聚集遊行，但會有許多虛擬活動，讓共襄盛舉的人數比過往還要多。」拜登表示。拜登新任幕僚長柯連恩(Ron Klain)上個月也曾表示，就職典禮因應疫情「必須有所改變」。

總統當選人拜登5日在德拉瓦州威靈頓市去教堂禱告。(路透)
總統當選人拜登5日在德拉瓦州威靈頓市去教堂禱告。(路透)

談到就職典禮，拜登也趁機表示他以防疫為重的行事風格，將與8月的共和黨全代會做出區隔。當時不僅嘉賓擠在白宮草坪上，川普更洋洋灑灑發表了長達71分鐘的演說，更施放起煙火。

拜登說：「我們的典禮將更具創造力，民主黨的全代會就以我們過去沒想過的方式進行。」

還在法律戰做最後努力，企圖影響選舉的川普，目前還未表明是否參加拜登的就職典禮。日前已有報導揣測，他有可能在1月20日當天，宣布參戰2024年總統大選，藉機搶走拜登就職的焦點。

2017年川普的就職典禮上，吸引成千上萬民眾觀禮，讓他自豪表示「可能是創下歷史的人潮」，結果有人拿出前總統歐巴馬上任時更多民眾一同歡慶的照片打臉，造成川普公關危機。

川普政府首任白宮新聞發言人史派瑟(Sean Spicer)當時也因坦護川普的說詞，在白宮記者面前信譽受損。

拜登 川普 白宮

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