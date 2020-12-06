中國祭王牌報復美國？稀土價格飛漲

含有稀土的礦石。(路透)

中國 「出口管制法」正式生效之際，川普政府將中國最大晶片製造商「中芯國際」列入制裁黑名單，中芯恐步上華為後塵。面對美步步進逼，可能成為北京 反制美國 最大武器的稀土，原料價格已節節高漲。

稀土是許多高科技產業不可或缺的重要或關鍵原料，中國以外生產的量不多，主要生產都集中在中國，出口美國的份額巨大。在中國所有出口品項中，稀土幾乎可說是唯一能讓美國痛的出口產品。

中國「出口管制法」明確規定：「對任何國家或地區濫用出口管制措施，危害中國國家安全和利益，中國可根據實際情況對其對等採取措施。」說白一點，就是為「對等報復和反制」提供法源依據，主要就是劍指美國。

路透報導，中國中國稀土磁鐵原料價格近期飆升，除了疫情後海外需求復甦，另一關鍵因素就是對潛在出口管制的擔憂，有買家已經開始囤貨。

中國海關數據顯示，9月中國對美國的稀土磁鐵出口超過480噸，是2016年以來最高的單月對美出口規模。北京若對稀土原料進行出口管制，美國必然首當其衝。如今有了這部法，北京更可說是依法有據的反制。

不過，就像中芯國際對美國制裁有所準備，美國對北京可能管制稀土出口也會有所因應，因此雙方可能都有囤貨，來度過川普最後任期。

中國的出口管制法並非只是針對管制稀土出口而已，早前美國拿抖音海外版TikTok開刀之際，就有分析指這部法律將限制關鍵技術和演算法的出售，進而影響其美國業務與美企的整合。

不過，出口管制法的反制力道有多強，影響範圍有多廣，決定權恐怕不在北京手上，畢竟美國仍掌握多數高端技術和資源，這部法雖能「被動反擊」美國，卻無法遮掩中國技術遠遠落後於美國的現實困境。

如何強化自主發展高科技產業能力，減少依賴國外進口，擺脫被美國「卡脖子」施壓，是中國「十四五」時期經濟科技發展最迫切挑戰。