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美中恐相撞 學者提3時間點

記者呂佳蓉／綜合報導
中國學者相信，拜登上台後也會阻擋中國崛起，不過兩國合作機會可望增多；圖為拜登2015年在副總統任上會見中國國家主席習近平。(美聯社)
中國學者相信，拜登上台後也會阻擋中國崛起，不過兩國合作機會可望增多；圖為拜登2015年在副總統任上會見中國國家主席習近平。(美聯社)

復旦大學一帶一路全球治理研究院常務副院長黃仁偉5日在環球時報年會上指出，美國候任總統拜登上台後，美中關係也不會有根本性的轉折，且需要警惕2021年下半年至2022年初，美中還可能在一些時間點發生「相撞」。

黃仁偉表示，拜登上台後，美中關係不會有根本性的轉折，但會有一個間隙期，這對美國而言是一個喘息，對中國來說也是冷靜處理期，這段時間約為一年至一年半。

同時也是上海市美國學會會長的黃仁偉指出，拜登外交團隊的「左膀右臂」都是少壯派，年齡都在四、五十歲，美國外交領域的新一代戰略人士不太願意給中國「機會」。

他預期明年下半年到後年上半年，美中可能會在一些時間點發生相撞，包括：明年7月中共將迎來建黨100周年；9、10月香港議會選舉；後年初北京將舉行冬奧會，接著就是中共20大。

黃仁偉認為，價值觀和意識形態強烈的美國民主黨人不會放過這幾個時間點，他認為川普總統跟中國打的是硬實力，民主黨則是打軟實力。

復旦大學國際問題研究院教授沈丁立表示，美中關係的變局要從戰略、戰術兩個層面來講，戰略變局恐怕不會有，美中關係可能更加惡劣。原因在於，民族復興是中國的戰略目標，而美國是一個「山巔國」，即決不允許別的國家超過自己，這是美國建國時對自己的定位。

沈丁立說，拜登知道，他做副總統時對中國的方式已行不通，同時川普做法也是損害美國的，所以他要換一種方式做川普沒有做到的事情，即阻止中國的崛起。

但沈丁立同時認為，美中關係從策略上有轉變機會，拜登說他當總統第一天就會帶美國重返巴黎氣候協定，中國也已經做出碳中和的承諾，所以拜登在這方面會和中國合作。此外，在世界衛生組織內和抗擊新冠疫情問題上，美中合作機會會增多，包括：朝鮮半島核問題、伊朗核問題、核安全、能源安全等很多領域。

沈丁立指出，美國在策略上會就一些問題和中國合作，戰略上則會是「更焦躁、不知道怎麽對付中國的迷失的美國」。

中國國防大學戰略研究所前所長、海軍少將楊毅表示，鑒於美國當前疫情嚴重性，拜登上台後會把國內抗疫措施作為優先項目，中方和美國在抗疫方面可以展開合作，但中國應該務實、低調，不能以勝利者的姿態去幫助美國。同時在執行層面，官方要少說，民間多做，讓美國感受到中國的誠意，而不要讓美國政府丟面子，這是關鍵中的關鍵。

美國 中國 拜登

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