美情報總監：中對解放軍進行人體實驗 企圖打造「超級士兵」

雷克里夫指出，美國情報顯示中國已對解放軍進行人體實驗，期望培育出具有生物強化能力的「超級士兵」。(路透)

美國 國家情報總監雷克里夫(John Ratcliffe)日前投書「華爾街日報」，稱中國 是第二次世界大戰之後，對全球民主與自由的最大威脅，除一心想達成全球統治外，還企圖培育出具生物強化能力的「超級士兵」。

雷克里夫指出，美國情報顯示中國已對解放軍進行人體實驗，期望培育出具有生物強化能力的「超級士兵」，他抨擊北京 當局追求力量「沒有道德界線」。

這種超級士兵令人聯想起電影「美國隊長」、「血衛」(Bloodshot)和「魔鬼命令」(Universal Soldier)的劇情；對此美媒希望取得更進一步說法，國家情報總監辦公室與CIA並未立即回覆。

兩位美國學者去年曾撰寫論文，研究中國將生物科技應用於軍事的野心，指出有跡象顯示中國欲將基因編輯技術用於提高人類或士兵的表現，他們引用一篇2015年的軍事文章，裡面提到中國軍事科學家和戰略學家一再強調，生物技術未來可能成為軍事變革的「新戰略制高點」。

研究引述一位中方將領在2017年的說法，指「現代生物科技整合資訊、奈米及認知等領域，將為武器裝備、作戰空間、戰爭型態與軍事理論，帶來革命性的影響」。

具體來說，中國是使用基因編輯工具CRISPR進行研究。目前CRISPR已用於治療遺傳疾病和植物基改，不過西方科學家認為，操縱基因來提高健全人類的表現是「不道德的」。

美方中國事務顧問沃迪克(Wilson VornDick)表示，他擔憂的是竄改人類基因可能產生的問題，而非研究可提供的軍事優勢，他警告：「當我們玩弄基改生物，可能產生無法預料的後果」。

雷克里夫強調，中國現在對美國構成有史以來最大的威脅，也是二戰以來對全球民主和自由的最大威脅，他強調：「情報很明確，北京打算在經濟、軍事和科技方面壓制美國和全球」。