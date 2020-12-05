被美列入黑名單 中芯求解套設新公司

中芯國際被美列入「黑名單」後，美國人士將被限制對中芯國際所發行的有價證券及其相關的衍生品進行交易。(本報資料照片)

美國 政府3日宣布，把四家中國 企業納入和中國軍方有淵源的黑名單，包括晶片製造商中芯國際和石油巨人中國海洋石油公司，美國投資人明年1月11日起不得投資遭列名企業的證券 ，已持有者須在明年11月前處分掉。中芯國際4日發聲明表示，公司營運沒有受到重大影響；該公司當日也宣布成立50億元的合資企業。

這是川普總統在卸任前對中國的最新施壓行動。根據國防部，第四批遭納入清單的企業還有中國建設科技集團和中國國際工程諮詢公司，使黑名單內的企業數量增至35家，華為及一些國營企業此前已在列。

遭納入清單的企業不會立即面臨懲罰措施，但根據川普上月簽署的行政命令，明年1月11日上午9時30分起，將禁止美國企業與個人，交易所有被納入清單企業的公開交易證券與衍生性商品證券，目前持有被納入清單中企證券的投資人，可在明年11月前出脫持股。

川普選擇在距離卸任只剩一個多月之際擴大清單內容，可能是想鞏固川普對中國強硬的政績，並迫使即將接任的總統當選人拜登也須對中國強硬。商務部9月已知會一些公司，在供應產品與服務給中芯前，須先取得許可。

根據路透與日經新聞，美國資產管理業者Vanguard與BlockRock共持有4%的中芯在外流通股票。

中芯國際發聲明稱，其服務和產品從未涉及任何軍事用途，且皆用於民用及商用，並且強調公司被列入中國涉軍企業名單，對公司營運沒有產生重大的影響，會繼續與美國政府相關部門保持積極的交流溝通。

中國外交部發言人華春瑩4日表示，中方堅決反對美方無端打壓中國企業，且已多次表明嚴正立場；她說，美方行為嚴重違背市場競爭原則和國際經貿規則，必將損害美國國家利益和自身形象。

中芯國際4日公告，中芯控股、中國國家積體電路基金2(又稱「國家大基金二期」)和亦庄國投簽訂合資合同，共同成立50億元的合資企業，生產12吋積體電路晶圓及積體電路封裝系列，以及相關技術開發和設計服務。此舉似在因應美方制裁可能帶來的後果。