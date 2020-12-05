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制裁中國統戰者 美拒發簽證 龐培歐籲各國抗中

記者張文馨／華盛頓報導
美國國務卿龐培歐4日再宣布，制裁中共統戰部官員及實施影響力活動的中共官員，對其施加來美簽證限制。(美聯社)
美國國務卿龐培歐4日再宣布，制裁中共統戰部官員及實施影響力活動的中共官員，對其施加來美簽證限制。(美聯社)

繼大幅縮短中國共產黨員及其家屬的簽證效期後，國務卿龐培歐(Michael Pompeo)4日再宣布，制裁積極參與中國統戰的人士及實施影響力活動的中共官員，對其施加赴美簽證限制；龐培歐同日參加一場活動時呼籲，世界各國挺身抵抗中方的惡意影響力，「別讓中國共產黨把你的國家當附庸國。」

龐培歐細數北京及統戰部門使用種種手段，威脅對抗中國共產黨利益的人士，包括肉搜(doxing)、人身威脅、參與間諜活動；這些惡意活動被用來籠絡、脅迫各國地方領導人、海外華人社區、學術界、及其他民間社團，以推進中共威權敘事及政策偏好。

龐培歐宣布，對從事這些活動的中共官員和積極參與統戰部活動的人士，實施簽證限制，以表明美國不歡迎違反國際秩序規則的人。

對於這項簽證限制的更多細節，一名國務院發言人以回覆記者表示，若官員或個人被認定從事相關活動，將被拒絕或撤銷簽證，並通知當事人；且在某些情況下，家庭成員也可能受到限制。至於多少人受到影響、是否已有中共官員在名單上，該名發言人稱，依法無法提供相關訊息。

龐培歐4日參加跨國智庫「戰略研究國際研究所」(International Institute for Strategic Studies)在巴林舉行的研討會，透過視訊發表演說並接受提問；龐培歐表示，中東國家、美國等世界各國，與中國都有深厚的商業關係，數十年來，大家對中國的惡意活動視而不見；這些行為並非偶然，而是深植於中共領導階層。

龐培歐表示，各國都應注意到此事，不能放任中國的設備存在自己的電信基礎設施中，不能接受解放軍掌控的企業，各國應當嚴肅面對這些風險，儘管這可能意味著，中國會在個別國家以商業活動要脅。

龐培歐鼓勵大家正面迎戰，把握對的方向，確保人民的安全，「別讓中國共產黨把你的國家當附庸國。」

龐培歐表示，中共長期在全世界傳播馬克思列寧主義及其影響力，「中共中央統一戰線工作部」(簡稱統戰部)資助並支持海外組織，宣傳、恐嚇及霸凌反對北京政策者。

龐培歐說，統戰部多次脅迫學者、企業家、民間社團及華僑社團，也包括宗教少數派或少數族群，這些人說出了中共在新疆、西藏和中國各處，實施可怕的傷害人權行為。

龐培歐呼籲，中共停止使用脅迫及恐嚇手段壓迫言論自由，美國將持續審視中共如何回應此事。

龐培歐 中國 中共

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