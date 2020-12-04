崔天凱對拜登釋善意：合則兩利 零和遊戲已過時

中國駐美大使崔天凱3日對下一任美國總統拜登政府釋放合作善意。(中新社資料照片)

美國 將迎來政黨輪替，對於未來的美中關係，中國 駐美大使崔天凱3日表示，合則兩利、鬥則俱傷，零和遊戲已經過時，在不同國家和文明間煽動疑慮和仇恨是極不負責任，沉迷於大國對立的人自陷困境。

崔天凱未點名川普總統，但他批判煽動對抗，對下一任美國總統拜登 政府釋放合作善意。中美研究中心3日舉行「美國大選後美中關係研討會」，邀請崔天凱和專家學者與會。

哈佛大學政治系教授艾利森（Graham Allison）在會中表示，除非美中找到新的大國合作模式，否則台灣、南韓等第三方事件，會將美國拖入災難性戰爭；正如同1914年奧匈帝國王儲斐迪南大公遭暗殺，將所有歐洲勢力捲入一場惡戰（此暗殺事件為第一次世界大戰的開端）。

崔天凱表示，「和平、發展、平等、正義、民主和自由」體現在聯合國憲章中，也是普世價值，「若有人希望基於這些價值制定外交政策，那我們就沒問題。我們準備好一起合作。」

川普上任後調整對中政策，態度轉趨強硬，就算連任失敗，也在政權交接期間不斷在對中政策上施壓，盼限縮總統當選人拜登的政策選擇。

白宮國安顧問歐布萊恩今年9月表示，指對中國的交往（engagement）政策，是美國40年來最失敗的外交政策。

崔天凱並未直接點名川普總統，而是說，沒有所謂「過去的失敗」，面對後疫情時代，應反思這項重要的雙邊關係。他表示，缺乏健全穩定的中美關係，後疫情時代的世界不會穩定，全球治理不會奏效；合作是中美兩國唯一正確選擇。

美國大選7日有初步結果，中國國家主席習近平25日致電恭賀拜登。

崔天凱引述習近平賀電內容，重申中方願聚焦合作、管控分歧，推動中美關係穩定發展；為應對公共衛生、氣候變遷等全球化挑戰，中美應相互合作而非彼此脫鉤。

崔天凱表示，中美兩國之間一向存在差異，任何差異都不是對抗或戰爭的理由，無論冷戰或熱戰，他呼籲相互尊重和理解。