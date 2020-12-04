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WSJ︰傳美司法部與孟晚舟商討協議 認罪就放她回中國

編譯盧炯燊／綜合3日電
美司法部正與華為財務長孟晚舟，就解決官司問題進行談判。圖為孟晚舟今年5月在加拿大溫哥華出庭。(路透)
美司法部正與華為財務長孟晚舟，就解決官司問題進行談判。圖為孟晚舟今年5月在加拿大溫哥華出庭。(路透)

加拿大應美國引渡要求，拘押中國消費電子產品大廠「華為公司」副董事長兼首席財務官孟晚舟已整整兩年，華爾街日報報導，美國司法部正與孟晚舟商討協議，只要她承認在刑事案件有不法行為，即可讓她返回中國；但孟晚舟至今反對，認為她並沒有做錯任何事。

消息人士透露，孟晚舟的律師最近數個星期一直與司法部官員研究達成延後起訴協議(Deferred-Prosecution Agreement)的可能性；通常而言，檢察官只會與商業公司，很少會與個人達成延後起訴協議；而協議是檢察官要求孟晚舟承認對她的指控，之後同意延後起訴，最後若她合作，就會撤銷所有控罪。

報導引述消息人士指出，孟晚舟到目前為止反對這項交易，認為她沒有做錯任何事情；孟晚舟透過華為發言人、美國司法部發言人及加拿大官員均對此事拒絕置評。

有關案件是川普政府指控孟晚舟在2013年向匯豐銀行撒謊，隱瞞華為與伊朗的商業關係，違反了美國對伊朗的裁制措施。

孟晚舟被拘事件使中國與美、加兩國關係愈趨緊張，有消息人士表示，孟晚舟的律師與美國司法部人員本星期仍在商討能否達成雙方都同意的條件；據悉，雙方曾有一份草案，但孟晚舟拒不點頭，因為她不同意草案內有關她與一些華為往來金融機構通信方式的描述。

司法部前國家安全官員、現任執業律師的勞夫曼(David Laufman)認為，司法部放棄刑事定罪是非常特殊的，但有時候會因為美國的總體外交政策利益考量而放棄，至於他個人並不希望拜登政府放棄此案。

若孟晚舟與司法部最終達成協議，她不僅可獲准返回中國，而且還可能緩和中國與美、加兩國之間的緊張關係，也可能讓遭北京拘押的兩名加拿大人，即前外交官康明凱（Michael Kovrig)及商人斯帕弗(Michael Spavor)獲釋。兩人是在加拿大拘留孟晚舟後即遭中國報復拘留。

孟晚舟及中方一直聲稱，美國要求拘留及引渡她全屬錯誤指控，一切都出於政治動機，而加拿大則成了幫兇。

美司法部正與華為財務長孟晚舟，就解決官司問題進行談判。圖為孟晚舟11月23日在加...
美司法部正與華為財務長孟晚舟，就解決官司問題進行談判。圖為孟晚舟11月23日在加拿大溫哥華出庭。(路透)

孟晚舟 美國 司法部

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