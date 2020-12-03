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歐巴馬、布希、柯林頓 3前總統願公開接種疫苗

金山灣區再現疫情裁員潮 總數超過2000人

普亭下令：下周大規模施打俄製新冠疫苗

編譯盧炯燊／綜合2日電
俄羅斯下周開始大規模接種俄羅斯自行研發的「史普尼克V」(Sputnik V)新冠疫苗，但史普尼克V尚未完成臨床測試，效果令人存疑。(路透)
俄羅斯下周開始大規模接種俄羅斯自行研發的「史普尼克V」(Sputnik V)新冠疫苗，但史普尼克V尚未完成臨床測試，效果令人存疑。(路透)

英國率先成為全球第一個國家批准使用美國輝瑞藥廠及德國BioNTech開發的新冠疫苗後，俄羅斯總統普亭亦於2日下令，下星期開始大規模接種俄羅斯自行研發的「史普尼克V」(Sputnik V)新冠疫苗；但到目前為止，史普尼克V尚未完成臨床測試，效果令人存疑。

俄國政府8月初批准使用「史普尼克V」，稱之為世界上「第一個註冊新冠疫苗」並大肆宣傳，但受到國際專家的廣泛批評，因為這款疫苗當時僅測試了數十人；普亭則聲稱他的女兒也接種了「史普尼克V」。

普亭2日表示，「史普尼克V」已在生產，未來幾天內可生產超過200萬劑，這使得大規模接種成為可能，整個生產業和醫療網已為大規模接種做好準備，現在要邁出第一步。首批接種者包括醫護及和教師這兩類高風險群。

他已責成副總理戈利科娃(Tatyana Golikova)在下周末開始大規模接種；戈利科娃說，接種是自願及免費的。

儘管不少專家警告，在廣泛接種前先展開必要的臨床測試，但衛生部長穆拉什科(Mikhail Murashko)2日聲稱俄羅斯已有10萬多人接種。

俄羅斯中央軍區、南部軍區等已收到了首批疫苗，開始為治療新冠病人的醫護人員接種；國防部長紹伊古早前已要求為全部40萬軍人接種疫苗，按計畫到今年年底前接種的軍人有8萬人。

上個月，「史普尼克V」的開發金主德米特里耶夫(Kirill Dmitriyev)表示，中期分析顯示疫苗有效率為91.4％，又說已向歐洲藥品管理局(European Medicines Agency，EMA)及其他40個國家及地區申請批准使用。

另方面，EMA指出，歐盟對新冠疫苗的核可流程時間會較長，但會較安全，強調就當前疫情的緊急情況而論，有條件的授權是最合適的管理機制。

EMA將在12月29日前決定是否授權使用輝瑞與德國BioNTech研發的疫苗。

疫苗 俄羅斯 普亭

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