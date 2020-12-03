領先全球！英批准輝瑞疫苗 首批80萬劑下周施打

英國2日搶先緊急授權使用美國輝瑞藥廠和德國BioNTech聯手研發新冠病毒疫苗。(路透)

在全球爭搶推出新冠疫苗 之際，英國 2日領先全球，成為第一個施打疫苗的國家。英國2日緊急授權使用美國 輝瑞藥廠(Pfizer)和德國BioNTech聯手研發新冠病毒疫苗，優先執行群體注射疫苗，首批80萬劑下周起將優先讓高齡脆弱長者及醫護人員接種。

英國向輝瑞及BioNTech訂購4000萬劑疫苗，足夠2000萬人接種；此疫苗效能達95%，每人需要注射兩劑，第一劑施打後21天施打第二劑，注射後七天始生效。

英國藥品及保健產品管理局(MHRA)認為疫苗的安全性足以批准使用，首批施打對象為養老院居民及照護者，接著是80歲以上長者及第一線醫療人員，之後依年齡及罹病風險施打，依序為75歲以上長者、70歲以上及臨床上脆弱者、65歲以上長者、16歲至64歲因健康因素較為脆弱族群、60歲以上、55歲以上，以及50歲以上。

英國衛生大臣韓考克(Matt Hancock)表示，首批80萬劑下周起施打，合於注射資格者會收到國家醫療保健服務(NHS)通知。

韓考克表示，疫苗將依照比利時藥廠的生產速度盡快提供，預料12月應有「數百萬劑」可供施打，但是大規模注射應該會在明年。

韓考克表示：「今年是很糟糕的一年，明年會變得更好。我有信心，從現在起到春天、復活節，會愈來愈好，明年夏天將人人可接種。」

英國藥品及保健產品管理局首席執行長茱‧芮恩(June Raine)強調，疫苗批准首要考量安全，絕對「沒有抄捷徑」，大眾可放心接受疫苗。

疫苗監管機構「疫苗接種和免疫聯合委員會」主席Wei Shen Lim表示，打疫苗沒有強制性。

約翰霍普金斯大學數據顯示，截至2日，英國新冠肺炎確診至少166萬3462人，死亡至少5萬9796人，為歐洲人均死亡人數最高的國家之一。

英國領先全球批准使用輝瑞疫苗，讓美國官員備感壓力；聯邦食品暨藥物管理局(FDA)外部顧問團隊10日將開會決定是否批准緊急授權使用輝瑞疫苗。