我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歐巴馬、布希、柯林頓 3前總統願公開接種疫苗

金山灣區再現疫情裁員潮 總數超過2000人

領先全球！英批准輝瑞疫苗 首批80萬劑下周施打

編譯陳韻涵／綜合2日電
英國2日搶先緊急授權使用美國輝瑞藥廠和德國BioNTech聯手研發新冠病毒疫苗。(路透)
英國2日搶先緊急授權使用美國輝瑞藥廠和德國BioNTech聯手研發新冠病毒疫苗。(路透)

在全球爭搶推出新冠疫苗之際，英國2日領先全球，成為第一個施打疫苗的國家。英國2日緊急授權使用美國輝瑞藥廠(Pfizer)和德國BioNTech聯手研發新冠病毒疫苗，優先執行群體注射疫苗，首批80萬劑下周起將優先讓高齡脆弱長者及醫護人員接種。

英國向輝瑞及BioNTech訂購4000萬劑疫苗，足夠2000萬人接種；此疫苗效能達95%，每人需要注射兩劑，第一劑施打後21天施打第二劑，注射後七天始生效。

英國藥品及保健產品管理局(MHRA)認為疫苗的安全性足以批准使用，首批施打對象為養老院居民及照護者，接著是80歲以上長者及第一線醫療人員，之後依年齡及罹病風險施打，依序為75歲以上長者、70歲以上及臨床上脆弱者、65歲以上長者、16歲至64歲因健康因素較為脆弱族群、60歲以上、55歲以上，以及50歲以上。

英國衛生大臣韓考克(Matt Hancock)表示，首批80萬劑下周起施打，合於注射資格者會收到國家醫療保健服務(NHS)通知。

韓考克表示，疫苗將依照比利時藥廠的生產速度盡快提供，預料12月應有「數百萬劑」可供施打，但是大規模注射應該會在明年。

韓考克表示：「今年是很糟糕的一年，明年會變得更好。我有信心，從現在起到春天、復活節，會愈來愈好，明年夏天將人人可接種。」

英國藥品及保健產品管理局首席執行長茱‧芮恩(June Raine)強調，疫苗批准首要考量安全，絕對「沒有抄捷徑」，大眾可放心接受疫苗。

疫苗監管機構「疫苗接種和免疫聯合委員會」主席Wei Shen Lim表示，打疫苗沒有強制性。

約翰霍普金斯大學數據顯示，截至2日，英國新冠肺炎確診至少166萬3462人，死亡至少5萬9796人，為歐洲人均死亡人數最高的國家之一。

英國領先全球批准使用輝瑞疫苗，讓美國官員備感壓力；聯邦食品暨藥物管理局(FDA)外部顧問團隊10日將開會決定是否批准緊急授權使用輝瑞疫苗。

英國衛生大臣韓考克宣布，首批80萬劑新冠疫苗下周起施打。圖為他走出英相宅邸唐寧街...
英國衛生大臣韓考克宣布，首批80萬劑新冠疫苗下周起施打。圖為他走出英相宅邸唐寧街10號時，大姆指比出「讚」的手勢。(美聯社)

疫苗 英國 美國

上一則

涉濫用川普就職資金 伊凡卡被約談

下一則

拜登：打敗川普對美國來說 就是做了件好事

延伸閱讀

紐時：3個關鍵 讓英國超前美國 施打新冠疫苗 

紐時：3個關鍵 讓英國超前美國 施打新冠疫苗 
英國火速批准疫苗 官員：獲批絕無「抄捷徑」

英國火速批准疫苗 官員：獲批絕無「抄捷徑」
願意施打新冠疫苗？ 僅59%麻州人點頭

願意施打新冠疫苗？ 僅59%麻州人點頭
紐約首批疫苗12月中到位 葛謨:為提高信任 願第一個注射

紐約首批疫苗12月中到位 葛謨:為提高信任 願第一個注射

熱門新聞

謝家華(左)是第一千金伊凡卡(左三)的好友。(取自伊凡卡推特)

「網路鞋王」謝家華火災離世 終身未婚住拖車 好友伊凡卡貝佐斯哀悼

2020-11-28 22:59

1張圖看疫情：全美確診破1372萬 德州、加州同破125萬

2020-12-02 03:00
川普總統25日宣布特赦前國安顧問佛林，會不會或能不能特赦自己也成為外界關注的焦點。(美聯社)

憲法無明文禁「自我特赦」 川普敢開美國之先？

2020-11-25 20:44
Zappos的創辦人謝家華因火災受傷去世，康乃狄克州法醫中心指出，死因為嗆傷引發併發症。（路透）

謝家華死於「嗆傷併發症」 康州法醫中心：判定是意外

2020-11-30 18:58
美國總統川普表示，如果選舉人團12月投票支持白登，他將交出政權。圖為他與第一夫人梅蘭妮亞24日赦免感恩節火雞。(歐新社)

川普：選舉人團如投票支持白登 我就交出政權離開白宮

2020-11-26 18:49
白登的防疫顧問岡德(圖)對於阿特拉斯的辭職消息感到欣慰。取材自臉書

白宮防疫專家突辭！白登新冠顧問鬆口氣：他並不夠格

2020-12-01 07:17

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
男婚後驚覺手感不對 原來65歲妻謊報：其實73歲

男婚後驚覺手感不對 原來65歲妻謊報：其實73歲
假吃? 「孔雀公主」楊麗萍試餐 拿空碗做樣子

假吃? 「孔雀公主」楊麗萍試餐 拿空碗做樣子
CIA設施涉選舉舞弊、特種部隊攻入戰死？美軍回應了

CIA設施涉選舉舞弊、特種部隊攻入戰死？美軍回應了
醫師用心整理 1張表讓你秒懂新冠肺炎3大疫苗優缺點

醫師用心整理 1張表讓你秒懂新冠肺炎3大疫苗優缺點
胡錫進勾搭下屬 有2個私生子？環時副總編輯舉報

胡錫進勾搭下屬 有2個私生子？環時副總編輯舉報