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兩黨都敬重 田州參議員亞歷山大退休

記者胡玉立／綜合報導
田納西州政壇傳奇人物、共和黨籍聯邦參議員亞歷山大在在參院發表退休告別演說，呼籲參院同僚在碰到國家問題時，應設法找出可長可久的解決方案，而非屈從便宜的黨派關係。(美聯社)
田納西州政壇傳奇人物、共和黨籍聯邦參議員亞歷山大在在參院發表退休告別演說，呼籲參院同僚在碰到國家問題時，應設法找出可長可久的解決方案，而非屈從便宜的黨派關係。(美聯社)

田納西州政壇傳奇人物、獲兩黨敬重的共和黨籍聯邦參議員亞歷山大(Lamar Alexander)在連任三屆18年之後，宣布退休；他2日在參院發表退休告別演說，呼籲參院同僚在碰到國家問題時，應設法找出廣獲支持且可長可久的解決方案，而非屈從便宜的黨派關係。

現年80歲的亞歷山大在三屆任期內於教育和衛生政策方面成就最顯著，在兩極分化、功能失調的參院，難得地獲得兩黨一致肯定。亞歷山大在演說中說：「要進入這裡很難，待下來也很難，當我們在這裡時，應該設法為國家成就一些好事。」

亞歷山大在1978年當選田納西州長，一任八年；老布希總統在1991年至93年延聘他擔任教育部長，他也曾在1996年和2002年爭取過共和黨總統大選提名。亞歷山大2003年當選參議員，2007年至12年擔任參院共和黨會議主席。在歐巴馬執政期間，專注於參院健康教育勞工及年金委員會(HELP)主席工作，引領2015年小學和高中教育改革法案，獲各黨派幾近全面支持。

參院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)與亞歷山大的交情誼可溯至1960年代，兩人年方20多歲的時候即結識彼此；他表示，「大多數參議員知道三或四種不同議題，亞歷山大則明瞭50種議題。他是我們見過最聰明、最周到、最有效率的議員。」

亞歷山大在最近的公共土地立法及打擊類鴉片藥物、尋找新療法和保護音樂版權等法案中，扮演核心角色。

亞歷山大退休後的參院席位，將由川普總統支持的共和黨納許維爾商人哈格提(Bill Hagerty)取代。

在參院告別演說中，亞歷山大提醒全場人士，包括民權立法、社會保障和醫療保險等議案若要持久改變，得靠兩黨合作，要求很高；「那些法案不只是通過而且，它們都在絕大多數支持下通過，被全國接受，將維持很長的時間。」

田納西州政壇傳奇人物、共和黨籍聯邦參議員亞歷山大在在參院發表退休告別演說，呼籲參...
田納西州政壇傳奇人物、共和黨籍聯邦參議員亞歷山大在在參院發表退休告別演說，呼籲參院同僚在碰到國家問題時，應設法找出可長可久的解決方案，而非屈從便宜的黨派關係。(美聯社)

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