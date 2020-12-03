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涉濫用川普就職資金 伊凡卡被約談

記者顏伶如／綜合報導
川普長女、白宮資深顧問伊凡卡‧川普遭控非法使用總統就職大典款項，1日接受華府特區檢察長辦公室調查人員詢問。(路透檔案照)
川普長女、白宮資深顧問伊凡卡‧川普遭控非法使用總統就職大典款項，1日接受華府特區檢察長辦公室調查人員詢問。(路透檔案照)

根據華府特區高等法院紀錄，川普長女、白宮資深顧問伊凡卡‧川普(Ivanka Trump)遭控非法使用總統就職大典款項，1日接受華府特區檢察長辦公室調查人員詢問並提供宣誓證詞。

有線電視新聞網(CNN)2日報導，華府檢察長拉辛(Karl Racine)辦公室今年1月對川普集團(Trump Organization)及非營利組織總統就職委員會(Presidential Inaugural Committee)提告，指控川普陣營逾越權限，非法使用總統就職委員會募得的100多萬元款項，將經費用來「嚴重地多付報酬」給2017年就職典禮期間租借場地的華府川普飯店。

過去幾周以來，調查人員接連安排這起案件的相關證人宣誓作證。法院紀錄顯示，總統就職委員會主席巴拉克(Tom Barrack)已於11月17日提供證詞。

華府特區檢察長辦公室也發出傳票，要求巴拉克、伊凡卡、第一夫人梅蘭妮亞、前任就職委員會副主席蓋茲(Rick Gates)交出文件資料。檢察長辦公室對法院指出，向華府川普飯店租借場地的所有事宜接洽，都是由蓋茲「私下處理」。

法院紀錄顯示，蓋茲曾於2016年12月寫信給伊凡卡指出，有點擔心就職委員會付出高額款用給川普飯店租借場地，恐怕引發外界觀感不佳，媒體報導也大肆炒作。紀錄顯示，蓋茲與川普飯店高階主管及川普家庭成員協商後，同意就職委員會以17萬5000元的價格，在飯店租用場地四天。

拉辛指出，就職委員會負責活動規畫的史蒂芬妮‧溫斯頓‧沃可夫(Stephanie Winston Wolkoff)曾提出反對，理由川普飯店開價比市面上的飯店收費標準足足貴了一倍，也曾在會議中當面與伊凡卡及當時的總統當選人川普表示關切，但後來就職委員會並未更改租借合約。

川普長女、白宮資深顧問伊凡卡‧川普(右)遭控非法使用總統就職大典款項，1日接受華...
川普長女、白宮資深顧問伊凡卡‧川普(右)遭控非法使用總統就職大典款項，1日接受華府特區檢察長辦公室調查人員詢問。圖為她和丈夫庫許納。(美聯社檔案照)

川普 華府特區 伊凡卡

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