喬州副州長籲川普：勿再散播不實舞弊

喬治亞州州長坎普(中)也呼籲川普總統(右)停止散播選舉舞弊假消息。(美聯社)

喬治亞州副州長唐侃(Geoff Duncan，共和黨)1日加入愈來愈多的同黨官員的行列，公開呼籲川普 總統毫無根據的選舉舞弊說「堪憂」且可能危及下月初舉行的參院 複選；此外，喬州 選務官員史特林(Gabriel Sterling)譴責川普不應該慫恿人們做出威脅人命的舉動。

唐侃接受有線電視新聞網(CNN)「新的一天」(New Day)節目訪問時，被問到川普散播不實資訊，是否與喬州官員「達成協議」；唐侃直截了當地回答：「肯定不是」。

「令人擔憂的是錯誤資訊持續擴張，讓我擔心。」唐侃說：「看著人們願意放棄個性和道德，散播一半的事實或一個可能翻轉選舉的謊言，令人痛心；這不是民主的真諦。」

喬州州長坎普(Brian Kemp)、唐侃及州務卿拉芬斯伯格(Brad Raffensperger)都是呼籲川普停止散播選舉舞弊假消息的高階黨員。

喬州官員的評論值得注意，因為攸關1月5日的參院決選結果，喬州兩席將決定哪一黨掌握參院多數

唐侃同時呼籲川普及共和黨人「重新定位選後方向」，警告「短期內可能分化參院選票，長期則可能傷害共和黨的招牌，美國人需要能夠激勵我們而非潑我們冷水的領袖。」

唐侃表示，川普與副總統潘斯周末到訪喬州造勢時，他無法前去迎接，因為「5日當天行程滿檔」。

史特林在記者會上表示，谷內郡(Gwinnett County)一名選務包商員因為陰謀論者在社群媒體上散播他的工作影片後，接獲連番死亡威脅，譴責川普及兩位參議員普度(David Perdue)及洛夫勒(Kelly Loeffler)停止散播不實消息以免出人命。

史特林並未公布此人姓名，僅表示他為Dominion投票系統公司工作；川普譴責Dominion作票。