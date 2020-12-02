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試圖行賄白宮換川普特赦？美司法部要查

記者顏伶如、編譯潘勛／綜合報導
川普總統的私人律師朱利安尼，否認曾與川普討論過提前赦免的議題。(美聯社)
川普總統的私人律師朱利安尼，否認曾與川普討論過提前赦免的議題。(美聯社)

紐約時報接連報導川普總統私人律師朱利安尼(Rudolph Giuliani)已與川普總統討論希望能在川普任期結束前，預先獲得提前赦免(pre-emptive pardon)，以及川普和幕僚討論是否提前赦免他的三名子女及女婿同日，法庭文件也顯示司法部正在調查用賄賂以換取總統赦免的案件。

華府聯邦地區法院1日下午公布的文件指出，不少金錢流向白宮或相關政治委員會，可能是想買川普總統卸任前特赦所用，有犯罪之嫌，司法部刻在調查之中；但文件中並沒有提到川普。

有線電視新聞網(CNN)1日報導，本案堪稱川普所剩不多任期內，最新的司法轉折；幾名川普的高級謀士都因觸犯聯邦法律而遭定罪，而川普特赦忠心於他的人，可能性日益升高。

華府聯邦地院公布的這20頁文件，部分內容塗消，內容顯示，審判長豪爾(Beryl Howell)8月曾審核來自檢察官的要求，想取閱一起偵辦賂賄換特赦案的搜索行動中，查抄到的文件。

歸檔的文件並未透可疑計畫的時限，也沒公布可能參與者的姓名，但有相關人等之間的通訊紀錄，包括至少一名律師。檢察官在夏季結束前查抄一間辦公室，而取得那些文件。

法院文件中指出，夏季結束時，一支罪證過濾小組接管了50多具數位通訊器材，檢察官表示，他們相信器材裡可以找到電子郵件，而揭露據稱的犯罪活動，包括「秘密遊說計畫」及賂賄陰謀，有人想提供「可觀的政治捐獻，而交換總統特赦或減刑」，給一名遭定罪的犯人，但犯人的姓名在文件中暫時塗消。

另方面，知情人士透露，川普私人律師朱利安尼擔心日後恐將面臨司法起訴，已與川普總統討論希望能在川普任期結束之前預先獲得提前赦免，最近一次討論是上周。

紐約時報1日報導，兩名熟悉這段討論的消息人士指出，朱利安尼與川普過去就曾討論過赦免的話題，但川普從未明白透露是否行動。

朱利安尼可能遭到哪些罪名起訴，目前無法確知，但紐約聯邦檢察官曾針對朱利安尼在烏克蘭的某些生意展開調查，釐清朱利安尼在美國駐烏克蘭大使遭到撤換事件中扮演何種角色。

紐時報導也提及川普曾對幕僚表示擔心白登政府的司法部可能對他的三個子女--小唐納、艾瑞克、伊凡卡，以及伊凡卡的夫婿庫許納展開調查，因此川普也詢問幕僚提前赦免他們的可能。

在紐時披露此消息後不久，朱利安尼隨即在推特上否認，他在推文中說：「假新聞，紐時再度說謊。」川普發言人則未回覆採訪要求。

川普 紐約時報 司法部

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