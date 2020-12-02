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打臉川普 司法部長巴維理：未見大選舞弊證據

記者張文馨／華盛頓報導
司法部長巴維理(左)1日對美聯社表示，沒有證據顯示今年大選有出現足以影響選舉結果的舞弊行為；右為川普總統。(美聯社)
司法部長巴維理(左)1日對美聯社表示，沒有證據顯示今年大選有出現足以影響選舉結果的舞弊行為；右為川普總統。(美聯社)

總統大選結束將滿一個月，川普總統仍拒絕承認敗選，1日還在推特批評密西根、內華達州選舉有瑕疵；但他的堅定支持者、司法部巴維理(William Barr)接受美聯社專訪卻表示，沒有證據顯示這次選舉有出現足以影響結果的舞弊行為。

川普團隊則表示，將持續透過法律手段追求真相，要求計算每一張合法選票，且排除所有非法選票，「在充分尊重司法部長的狀況下，他(指巴維理)的意見似乎沒有對任何實質不法與系統性舞弊，進行過任何了解或調查。」

美聯社刊出巴維理專訪後，巴維理被美國媒體目擊進入白宮西廂；據了解，他此行和白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)見面，並非川普；兩人談話超過2小時，直到傍晚才離開，並未對外透露會面細節。

巴維理對美聯社表示，檢察官和聯邦調查局(FBI)幹員跟進調查所有收到的指控和訊息，並沒有發現足以改變選舉結果的證據。

巴維理說，司法部和國土安全部都已檢視有關選舉舞弊的訊息，「直到今天，我們沒有看到足以影響選舉結果的大規模舞弊。」

巴維理作為川普政府內最強力的擁護者，選前再三示警提醒國人在疫情期間使用郵寄選票投票，可能產生詐欺行為；此外，巴維理在選後授權全國檢察官，不必等到各州確認選舉結果，就可以針對選舉舞弊進行調查，他在接受美聯社專訪時說，沒有發現舞弊行為，和川普立場背道而馳。

巴維理表示，選後對選舉舞弊的舉發限於特定情況，並非全面系統性的指控，這些指控正逐漸被排除減少；有些指控涉及數千張選票，司法部掌握跟進這些狀況。

目前川普尚未正面回應此事，而是在美聯社刊出報導後，在推特連續發文，在沒有提出證據的狀況下，稱多處都出現選舉舞弊。

負責選舉訴訟的川普委任律師朱利安尼(Rudy Giuliani)等人透過聲明表示，他們蒐集到至少6個州，都有非法選票的證據，司法部根本沒調查，「我們有很多證人目擊選民詐欺，直到目前為止，沒有任何一個人接到來自司法部的詢問。」

民主黨總統候選人白登上月7日宣布勝選後，立即啟動政權交接，川普至今都沒有承認敗選，一再重申選舉有舞弊行為，選舉結果被偷走，並在各州發動法律戰，試圖扭轉局面。

巴維理 川普 司法部

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