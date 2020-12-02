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美擬推「小學以下學童」返校 紐約下周陸續復課

記者顏伶如／綜合報導
由於兒童在學校感染新冠病毒的比率偏低，全美各地普遍在推動小學以下學童返校上課；圖為德州一所小學的課堂。(路透)
由於兒童在學校感染新冠病毒的比率偏低，全美各地普遍在推動小學以下學童返校上課；圖為德州一所小學的課堂。(路透)

美國疫情不斷升溫之際，各地學區主管與教育專家出現普遍共識，希望推動小學以下學童返校上課，原因在於年齡較小的孩童非常需要接受與老師面對面的學習，而且染疫風險也較年齡較大的兒童或青少年低；紐約市的作法就是最明顯實例。

明尼蘇達大學傳染疾病研究及政策中心主任奧斯特霍姆(Michael Osterholm)日前接受媒體訪問時指出，研究報告提供非常具有說服力的證據顯示，在托兒所及小學，病毒傳染非常有限。奧斯特霍姆是總統當選人白登疫情諮詢小組的顧問之一。

奧斯特霍姆說：「我一直強調只要考慮十歲以上的就可以。我們看到各個年齡層病毒傳染狀況不同，舉例來說，高中學生就很不一樣。」

紐約時報1日報導，新冠病毒肆虐期間，學校該如何運作今夏經歷各種不確定因素，但最近幾個月某種程度的共識則逐漸浮上台面：年紀較輕的學童接受面對面教學(In-person teaching)不僅相對安全，對於幼齡孩童的身心發展更有重大影響；越來越多學區也進一步落實成為新政策。

紐約市擁有全美最大的公校系統，從學齡前三歲兒童到高中生共有110萬名學生，全市學校11月間一度因疫情關閉，但紐約市長白思豪(Bill de Blasio)日前宣布，小學以及某些身心障礙學童學校將從12月7日起陸續恢復到校上課，中學、高中目前則還沒有重啟校園的計畫。

紐約時報指出，紐約市的作法與全美各地，甚至全球各地許多學校與學區的決策一致，先讓低齡學童到校上課；芝加哥、華府特區、費城等地均已恢復幼齡學童到校上課，或已擬好相關計畫。

許多教育專家指出，面對面教學對幼齡孩童攸關重大，因為這個階段的孩子連日常生活都仍需要大人照料，越來越多研究數據更顯示，只要學區採行嚴格防疫措施，小學生就可以安全地返校上課，但相同模式不適用於年齡較大的學生。

由於兒童在學校感染新冠病毒的比率偏低，全美各地普遍在推動小學以下學童返校上課；圖...
由於兒童在學校感染新冠病毒的比率偏低，全美各地普遍在推動小學以下學童返校上課；圖為德州一所小學的課堂。(路透)

紐約市 學區 疫情

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